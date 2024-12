Circonferenza vita: quanto è importante per restare in salute?

È vero che devo stare attento alla misura della mia circonferenza vita oltre che al peso?

Risposta tratta dal quaderno "Speciale terza età".

La circonferenza della vita tende ad aumentare con l’età, in parallelo all’aumentare del peso corporeo. Nelle civiltà occidentali, infatti, superata una certa età solitamente si assiste ad un aumento di circonferenza vita superiore ai 5 centimetri. Questo rappresenta una spia dell’aumento del grasso viscerale, che comporta un maggiore rischio di incorrere in patologie cardio-vascolari (infarto e ictus) e di tutte le patologie legate all’aumento di peso, come ad esempio diabete, ipertensione, dislipidemia.

Per una buona salute, bisognerebbe mantenere lo stesso peso corporeo durante tutta la vita, contenendo la riduzione della massa muscolare, che nelle persone di sesso maschile comincia ad avvenire intorno ai 30-40 anni, e nella donna dopo la menopausa.

Invecchiando, dunque, si perde massa magra, quella termogeneticamente attiva, in altre parole quella che fa bruciare calorie. Per questo più si avanza con l’età dovremmo cercare di contenere le calorie che ingeriamo. In realtà basterebbe bilanciare l’introito calorico con il dispendio energetico: mantenerci attivi ci aiuta a conservare la massa muscolare, e quindi a consumare pi. calorie.

Sostieni la ricerca, sostieni la vita. Dona ora.