Pillola e vaccino HPV: ci sono controindicazioni?

Ho la sindrome dell'ovaio policistico e sono in trattamento con la pillola (...) l’unica che fa al caso mio. Soffro anche di acrocianosi alle dita delle mani. Vorrei fare il vaccino per HPV ma ho letto che può aumentare il rischio di trombosi in persone in terapia ormonale e/o che hanno problemi di circolazione/coagulazione. Rientrando in entrambe le categorie, mi consigliate ugualmente di fare questo vaccino? Avendo già 21 anni, è efficace farlo a questa età?

Giulia (domanda pervenuta via email)

Risponde Mario Preti, Professore Associato di Ginecologia e Ostetricia, dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università degli Studi di Torino

Gentilissima Giulia,

non ci sono evidenze che controindichino il vaccino HPV alle pazienti che soffrono di acrocianosi (un disturbo del sistema vascolare periferico) o alle donne in terapia ormonale. La sua giovane età raccomanda l’esecuzione del vaccino HPV. Va in questa direzione il progetto di proporre la vaccinazione HPV alle donne non ancora immunizzate in concomitanza con l’invito al primo test di screening per il carcinoma della cervice uterina (Pap test), che viene inviato alle donne di 25 anni. Questo è quanto prevede il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale.