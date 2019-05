Stimolando il sistema immunitario a combattere il cancro, i farmaci immuno-oncologici funzionano in maniera diversa rispetto alle tradizionali terapie contro i tumori. Ciò fa sì che la loro efficacia non sia immediata. Allo stesso modo, anche la comparsa degli effetti collaterali è peculiare. Una parte di essi compare subito dopo la somministrazione della terapia e non è direttamente collegata all’azione di potenziamento del sistema immunitario, una parte può insorgere dopo settimane dall’inizio del trattamento ed è in gran parte dovuta all’aumento dei meccanismi di difesa dell’organismo.

COME FUNZIONA L'IMMUNOTERAPIA?

Il tipo di effetti collaterali e la loro entità possono essere diversi da persona a persona e in parte differiscono tra i diversi trattamenti. Gli effetti collaterali più comuni nel breve periodo sono:





disturbi cutanei : irritazioni cutanee, prurito, vitiligine, secchezza

della cute, eritemi ed eczemi.





: irritazioni cutanee, prurito, vitiligine, secchezza della cute, eritemi ed eczemi. sintomi simil-influenzali : in genere febbre e brividi che possono comparire anche dopo molte ore dalla somministrazione del trattamento;





: in genere e brividi che possono comparire anche dopo molte ore dalla somministrazione del trattamento; nausea, vomito, diarrea : possono durare anche per alcuni giorni

ma tendono a essere di intensità modesta;





: possono durare anche per alcuni giorni ma tendono a essere di intensità modesta; abbassamento della pressione : si presenta con debolezza, sonnolenza;





: si presenta con debolezza, sonnolenza; reazioni allergiche: sono analoghe a quelle che si possono verificare

per tutti i farmaci.





Quelli più frequenti nel lungo periodo: