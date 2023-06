Sali d’alluminio nei deodoranti: sono pericolosi?

Qual è la funzione dei sali di alluminio contenuti in alcuni deodoranti? Sono dannosi per la nostra salute?

Raffaella (domanda pervenuta via mail)

Risponde la dottoressa Norma Cameli, Responsabile Dermatologia Correttiva e Laserterapia Dermatologica presso l’Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma

Gentile signora,

per farci rimanere freschi tutto il giorno, i deodoranti agiscono con vari meccanismi d'azione. I sali di alluminio, nello specifico, agiscono da anti-traspiranti, ovvero riducono fino al 50% l'attività escretrice delle ghiandole sudoripare. Sono molto efficaci soprattutto nelle iperidrosi, sudorazioni molto abbondanti, anche con cattivo odore. Altri meccanismi, invece, prevedono azione anti microbica, assorbente, anti-enzimatica e coprente. Uno stesso deodorante può contenere diverse molecole che agiscono in maniera differente.

IRRITANO LA PELLE?

In passato gli anti-traspiranti potevano risultare aggressivi sulla pelle a causa del PH molto basso (tra 3 e 4), con il rischio di causare lo sviluppo di dermatiti irritative. Oggi, invece, sfruttando un sistema tampone che neutralizza parte dell'acidità, i deodoranti anti-trspiranti con sali di alluminio sono molto sicuri dal punto di vista irritativo.

SONO TOSSICI?

I sali di alluminio in grandi quantità, si sa, sono tossici, ma la dose contenuta nei deodoranti è molto bassa, inferiore rispetto a quella che assumiamo con il cibo. Il tasso di penetrazione dei sali di alluminio contenuti nei deodoranti, soprattutto se la cute è integra, è dello 0,01%. Se la pelle è danneggiata, invece, per esempio dopo una ceretta, sarebbe meglio evitare di passare immediatamente il deodorante sulla cute. In caso di piccole ferite o lesioni, infatti, l'assorbimento dell'alluminio, come di altre molecole, può essere maggiore, seppur comunque molto basso.

IMPEDISCONO IL RILASCIO DI TOSSINE?

Secondo un’idea erroneamente diffusa, i deodoranti anti-traspiranti, limitando la traspirazione della pelle, causano un accumulo di tossine che non riescono ad essere espulse. In realtà, questi deodoranti non bloccano completamente, ma solo parzialmente, il sudore. Inoltre, il ruolo principale del sudore è quello di regolare la temperatura corporea, mentre per l’eliminazione delle tossine dobbiamo ringraziare soprattutto reni, fegato e intestino, e solo in piccola parte il sudore.

CAUSANO TUMORE MAMMARIO?

Le sostanze anti-traspiranti (in particolare i sali di alluminio), insieme ai parabeni, sono sospettati di favorire lo sviluppo di tumore al seno. In realtà, i tumori al seno si sviluppano vicino alle ascelle perché è lì che c’è la maggiore quantità di tessuto mammario. Gli studi scientifici che hanno analizzato seriamente il possibile legame tra anti-traspiranti e tumore al seno sono pochi e i risultati non sono definitivi, ma generalmente non destano preoccupazioni.

QUALE DEODORANTE SCEGLIERE?

I deodoranti presenti in commercio sono numerosissimi e andrebbero scelti in base al tipo di pelle, al nostro stile di vista e ai e gusti personali. Abbiamo visto come i deodoranti anti-traspiranti possano essere utili per sudorazioni abbondanti. I vari prodotti, però, non vanno scelti solo in base al meccanismo di azione, ma anche alla tipologia di applicazione.

I deodoranti in crema , ad esempio, sono più resistenti a causa della maggior adesione alla pelle. Per contro, però, avendo una base grassa , possono aumentare la probabilità di macerazione della pelle .

, ad esempio, sono più a causa della maggior adesione alla pelle. Per contro, però, avendo una , possono aumentare la probabilità di . Gli spray , invece, sono meno persistenti, ma, specialmente quelli a base alcolica, procurano una piacevole sensazione di freschezza al momento dell'applicazione. L’uso prolungato, però, può risultare irritante e parte del prodotto può essere inalata durante lo spruzzo, provocando irritazione alle vie respiratorie.

, invece, sono meno persistenti, ma, specialmente quelli a base alcolica, procurano una piacevole sensazione di al momento dell'applicazione. L’uso prolungato, però, e parte del prodotto può essere inalata durante lo spruzzo, provocando irritazione alle vie respiratorie. I deodoranti roll on, piuttosto persistenti, a causa della presenza di un’unica sferetta rotante, possono trasportare al loro interno peli e impurità.

Eviterei di usare deodoranti a lunga durata che possono più facilmente provocare irritazioni ed effetti collaterali. Sono preferibili quelli ad uso giornaliero da applicare una volta al giorno.

Sostieni la ricerca scientifica d'eccellenza e il progresso delle scienze. Dona ora.