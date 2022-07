Sto allattando, posso fare la mammografia?

Compirò quarant’anni fra pochi mesi, ma sto allattando la mia bambina: posso fare la mammografia o è meglio rimandare?

Chiara (domanda pervenuta via mail)

Risponde il professor Andrea Giovagnoni, Presidente-Eletto della Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM).

Gentile Chiara,

in termini di sicurezza non c’è alcuna controindicazione a effettuare l’esame mammografico durante l’allattamento. Le radiazioni ionizzanti, infatti, non si depositano nel latte. Inoltre, se per altri esami è meglio interrompere l’allattamento per 24 ore a causa dell’utilizzo del mezzo di contrasto, per la mammografia, invece, dove non viene impiegato, l’interruzione non è necessaria.

Tuttavia, quello dell’allattamento è il periodo peggiore per poter eseguire una mammografia. Il seno colmo di latte, infatti, è congestionato e fatica a essere esplorato dai raggi X. Addirittura, per lo stesso motivo, si tende a evitare di eseguire una mammografia nel periodo di congestione pre-mestruale.

Se durante l'allattamento emerge un potenziale problema che va esplorato, si può procedere con un’ecografia, ma per la mammografia è meglio aspettare che la mammella sia tornata in condizioni fisiologiche, circa uno o due mesi dopo la fine dell’allattamento.

NB: Questi contenuti non intendono sostituire il ruolo fondamentale del medico. In caso di dubbi, non dimenticare il rapporto con il tuo curante.

