Tumore al seno: la terapia ormonale può fare ingrassare?

Buonasera, ho 55 anni e sei mesi fa sono stata sottoposta a mastectomia con protesi e dissezione di 5 linfonodi di cui uni positivo. All'istologico post intervento si è aggiunto il test genomico che ha evidenziato una risposta positiva sia in termini di terapia ormonale sia chemioterapica. Dopo essermi sottoposta ai cicli chemioterapici ho intrapreso da pochissimo la cura ormonale. Il mio timore non è tanto la controindicazione intesa come dolori articolari o/e muscolari, quanto all'eventuale aumento di ponderale, visto che già durante i trattamenti chemioterapici associati a cicli di cortisoni, ho visto un aumento di peso di 4 kg. Premetto che sono alta 1 metro e 58 cm ed ora peso 64 kg rispetto a prima della cura dove non ho mai superato i 50. Mangio sano bevo un litro e mezzo d' acqua al dì faccio yoga, meditazione, camminate non fumo e non bevo alcolici. Non assumo zuccheri. Vi ringrazio molto. Cordiali saluti e grazie per ciò che ogni giorno fate per donne come me.

Manuela (domanda pervenuta via mail)

Risponde Alessio Molfino, professore associato di Medicina Interna presso la Sapienza Università Roma, specialista Medicina Interna, PhD in Nutrizione Clinica e Preventiva.





Gentile signora, grazie per la sua richiesta. Come è noto, alcune terapie oncologiche, oltre alla terapia con cortisonici, in corso di tumore della mammella, possono contribuire all’aumento del peso e, soprattutto, del grasso viscerale. Pertando, durante il percorso terapeutico, è raccomandabile una visita di nutrizione clinica in cui il medico esperto ed, eventualmente, il dietista possano indicare gli interventi dietoterapici più appropriati al suo caso specifico, soprattutto per ridurre l’insulinoresistenza ed evitare le complicanze dell’incremento ponderale. Ovviamente, come lei già sa, è indicato associare attività fisica, prevalentemente aerobica.