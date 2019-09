Gli antibiotici possono aumentare (di poco) il rischio di cancro al colon. Usarli con criterio

Gli antibiotici ad uso orale possono incrementare le probabilità di sviluppare un tumore del colon retto. Un rischio, seppur modesto, che pone ancora una volta l'accento sull'appropriatezza nell'uso di queste molecole. Ad affermarlo è un ampio studio pubblicato sulla rivista Gut.





Diversi studi passati hanno associato un aumentato rischio di cancro del colon retto con l'utilizzo di antibiotici ad uso orale. Per cercare di indagare questa relazione, gli scienziati della Johns Hopkins University School of Medicine hanno analizzato i dati provenienti dal database del National Institute of Health (NIH) dal 1989 al 2012. Una mole di dati impressionante, 29 mila casi e 135 mila controlli. Dalle analisi, che hanno tenuto conto dello stile di vita, dell'abitudine al fumo e di alcuni parametri come l'indice di massa corporea, è emerso che l'utilizzo di antibiotici era associato ad un modesto incremento del rischio di neoplasia intestinale.





In particolare è emerso che il rischio aumentava con il numero di giornate di uso di antibiotico fino ai 60 giorni e lo era con l'uso di antibiotici ad attività anti-anaerobica. Diverso invece è il discorso riguardante il tratto del colon distale e in particolare il retto. Dalle analisi è emerso un effetto protettivo nell'uso protratto di antibiotici -oltre i 60 giorni- e in particolare nell'utilizzo delle antracicline.





I risultati dimostrano ancora una volta l'importanza dell'appropriatezza terapeutica nell'utilizzo degli antibiotici. Queste molecole infatti, agendo sul microbioma a livello intestinale, vanno ad alterare la normale composizione della flora causando uno squilibrio che, nel lungo periodo, può essere un fattore importante nello sviluppo del tumore del colon. Ma l'utilizzo appropriato degli antibiotici non è solo questione di rischio cancro. Queste molecole -in particolare quelle ad ampio spettro- se utilizzate impropriamente possono generare resistenza. Se gli antibiotici non funzioneranno più, terapie e procedure come interventi chirurgici o chemioterapie saranno a rischio e pezzi importanti della medicina del ventunesimo secolo rischiano di essere ricacciati indietro di molti decenni.