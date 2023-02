Donare sangue aiuta i bambini in cura per un tumore

La donazione di sangue regolare permette di avere le scorte necessarie di sangue e dei suoi derivati (piastrine, plasma), indispensabili per curare molte malattie, compresi i tumori degli adulti e anche dei bambini.

Per questo medici e associazioni che si occupano di raccolta di sangue invitano chiunque ne abbia la possibilità a compiere un gesto tanto semplie quanto utile, a chi riceve e a chi dona. Tanto più ora che i monitoraggi periodici del Centro Nazionale Sangue rilevano un preoccupante calo nella disponibilità di un emoderivato fondamentale come il plasma, necessario a produrre medicinali salvavita.

Ora, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile, che ricorre ogni anno il 15 febbraio, Fiagop (Federazione italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica) promuove l'iniziativa “Ti voglio una sacca di bene”, dedicata proprio alla donazione di sangue e piastrine (qui la locandina scaricabile)

In Italia, ogni anno si ammalano di tumori o leucemie circa 1400 bambini e 800 adolescenti.

Spiega Fiagop: «Il bambino leucemico, come quello in terapia per un tumore, è a rischio di infezioni per abbassamento dei globuli bianchi, ma soprattutto di emorragie per abbassamento delle piastrine e gravi anemie. Si rendono allora necessarie trasfusioni di sangue, che deve quindi essere sempre disponibile».

Dal 13 al 19 febbraio si potrà partecipare presso i principali centri trasfusionali degli ospedali presso cui operano le associazioni coinvolte. Saranno disponibili le cartoline “Ti voglio una sacca di bene” con cui scattare un selfie da condividere sui social preferiti utilizzando gli hashtag #UnaSaccadiBene #IostoconFiagop.

Si può prenotare la donazione consultando il calendario degli appuntamenti organizzati dalla federate Fiagop sul sito www.giornatamondialecancroinfantile.it, e rivolgersi alla sede FIDAS più vicina.

Si tratta di un evento importante di sensibilizzazione, che ci ricorda come il sangue sia una risorsa preziosa anche per i pazienti più piccoli e la donazione regolare sia un contributo intelligente a costo zero, per la salute di tutti.

