Speciale tumori pediatrici

La sopravvivenza globale da tumore in età pediatrica è molto alta. Questo vale anche per gli adolescenti, anche se per i pazienti in questa fascia di età è ben documentata oggi una certa difficoltà ad accedere ai centri di riferimento e molti studi riportano che, per molte neoplasie, a parità di malattia un adolescente ha meno probabilità di guarire di un bambino.





Le cause di questo possono essere diverse e certamente una è il ritardo nella diagnosi. Per gli adolescenti, infatti, la diagnosi arriva in un tempo che è più che triplicato rispetto al bambino: in uno studio italiano, pubblicato nel 2013, è emerso che il tempo trascorso dai primi sintomi alla diagnosi è di 47 giorni per i bambini e di 137 giorni per l'adolescente.





Un ritardo che può incidere nel processo di cura della malattia ed è dovuto a molteplici fattori: i giovani che si ammalano durante l’adolescenza vivono in una fase notoriamente già critica, che comporta l’allontanamento dai genitori, il bisogno sempre più forte di autonomia e libertà da tutte le figure adulte, compresi insegnanti e medici.