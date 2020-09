Si rinnova la partnership con Ceramiche Benegiano. I fondi raccolti serviranno a finanziare il protocollo di cura per la leucemia linfoblastica acuta

Dopo il «debutto» estivo, si rinnova la partnership tra Fondazione Umberto Veronesi e l’azienda salentina Ceramiche Benegiamo Srl, specializzata nella lavorazione della terracotta.



I suoi pumi, pensati come pezzo di arredo in casa o come addobbo per la tavola natalizia, potranno essere acquistati a fronte di una donazione di 40 euro (spedizione inclusa). Tre i colori tra cui scegliere: rosso, bianco e verde.



I fondi raccolti grazie a questa iniziativa saranno devoluti a Gold for Kids, il progetto con cui Fondazione Umberto Veronesi sostiene la ricerca nel campo dell’oncologia pediatrica. In particolare, il provento della vendita servirà a finanziare il protocollo di cura per la leucemia linfoblastica acuta.

Le pigne possono essere già acquistate attraverso le pagine della piattaforma Insieme di Fondazione Umberto Veronesi (clicca qui).