Alimentazione e movimento: a gennaio due webinar per le scuole

Appuntamenti per gli adolescenti fissati per il 13 (secondaria di primo grado) e il 15 gennaio (secondo grado). Da diversi esperti i consigli per rimanere in forma ai tempi della pandemia

Viviamo, in queste settimane, una condizione molto particolare. Molte attività, tra cui una buona parte di quelle scolastiche, sono sospese. Gli spostamenti sono ridotti, se non impediti. Sulla pratica sportiva vigono una serie di restrizioni. E poi trascorriamo molto tempo in casa, che ci porta a cercare conforto in qualche alimento non proprio salutare.





Ecco quindi che una riflessione sulle sane abitudini che dovremmo adottare per mantenerci in salute in tempi di pandemia diventa utile e necessaria e proprio da qui Fondazione Umberto Veronesi vuole ripartire con la programmazione delle prossime attività per le scuole.



Il 13 gennaio 2021 (ore 11) si terrà un webinar (in collaborazione con l’Associazione Multiversi) rivolto alle scuole secondarie di primo grado a cui parteciperanno la biologa nutrizionista Elena Dogliotti (membro della supervisione scientifica di Fondazione Veronesi), Alessio Perniola (divulgatore e direttore scientifico dell’Associazione Multiversi) e Andrea Lanfri (atleta paralimpico). Oggetto dell’appuntamento sarà l’approfondimento dei cardini della sana alimentazione come elemento fondante della nostra salute, cui si aggiunge lo sport che contribuisce allo sviluppo fisico e psicologico degli adolescenti. Non mancheranno piccole incursioni nella fisica sperimentale per esplorare aspetti curiosi di alcuni alimenti di ampio consumo.



Seguirà poi, il 15 gennaio (sempre alle 11), un incontro dedicato alle scuole secondarie di secondo grado. I temi alla base saranno gli stessi, ma questa volta ad accompagnare Elena Dogliotti sarà Andrea Varri, preparatore atletico e personal trainer che, toccando anche alcuni aspetti riguardanti le discipline in voga tra i più giovani, condividerà qualche consiglio per mantenersi in forma in queste settimane di fermo.



La partecipazione agli incontri è gratuita.



Per iscriversi, è possibile visitare la pagina Io Vivo Sano - alimentazione e movimento e compilare il modulo a cui si accede cliccando sul banner «Iscrivi la tua classe agli incontri di gennaio».





Per informazioni, è possibile inviare un’email a scuola@fondazioneveronesi.it.