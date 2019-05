Con ICAP Group la prevenzione parte in azienda

Al via iniziative di educazione alla salute e informazione per i lavoratori di ICAP Group, azienda che nel 2019 sostiene il perfezionamento all'estero di una ricercatrice italiana

“Migliorare il tuo stile di vita migliora la tua vita”: con questo slogan ICAP Group ha avviato una campagna di sensibilizazione per i suoi dipendenti, in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi.

Il 14 maggio si è tenuto un primo incontro in azienda a Latina sul tema “Salute, fumo e prevenzione. Come aiutare a restare in salute”, con l'intervento di Alessandro Vitale, biologo e supervisore scientifico della Fondazione.

All'appuntamento (nella foto) hanno aderito con grande interesse e partecipazione un centinaio di lavoratori. Per ICAP si tratta dell'avvio di una nuova politica di welfare aziendale, che vedrà il prossimo appuntamento a settembre, con un incontro dedicato a “Stili di vita e prevenzione primaria”, relatrice Agnese Collino, biologa e supervisore scientifico della Fondazione Umberto Veronesi.

L'impegno di ICAP Group si estende anche al finanziamento della ricerca scientifica: nel 2019 infatti l'azienda ha sostenuto il Travel Grant della dottoressa Ilaria Guerriero, che studia nuove cure per il tumore della prostata presso lo University Hospital di Oslo (Norvegia).