Le Agende «Life in Color» saranno in vendita a 3 euro nei mesi di dicembre e gennaio. Parte del ricavato sarà destinato alla ricerca scientifica finanziata da Fondazione Umberto Veronesi

Anche Tigotà - catena leader in Italia per la vendita di prodotti per la cura e l’igiene della persona e la pulizia della casa - è pronta a fornire il proprio contributo alla ricerca scientifica finanziata da Fondazione Umberto Veronesi.





Per i mesi di dicembre e gennaio, negli oltre 600 punti vendita diffusi su gran parte del territorio nazionale, sarà in vendita l’Agenda 2021 «Life in color». Per ogni agenda venduta al prezzo di 3 euro, Tigotà donerà 1 euro a Fondazione. «Guardiamo da sempre con interesse a chi si dedica quotidianamente agli altri: l’anno scorso abbiamo valorizzato un percorso dedicato all’umanizzazione delle cure, adesso cercheremo di dare il nostro contributo alla ricerca», afferma Tiziano Gottardo, presidente del gruppo.



La ricerca medico-scientifica, in questo momento, rappresenta una speranza. Ma al contempo è anche una certezza, per quanto è riuscita a fare in termini di cura e prevenzione. «Per questo va accompagnata e coltivata quotidianamente, affinché sempre più persone aiutino i ricercatori a raggiungere risultati sempre più ambiziosi - conclude Gottardo -. Ci riempie di orgoglio poter contribuire all’eccellenza scelta da Fondazione Umberto Veronesi coinvolgendo collaboratori e clienti».



«Grazie al prezioso contributo di Tigotà, potremo continuare a sostenere la ricerca scientifica d’eccellenza - dichiara Monica Ramaioli, direttore generale di Fondazione Umberto Veronesi -. Ci auguriamo che l’agendina possa entrare in molte case, per ricordare inoltre che i sani e corretti stili di vita sono la prima arma salvavita. Auspichiamo che Tigotà rinnovi in futuro il suo impegno al nostro fianco. Insieme potremo fare molto per la salute di tutti noi».