Dal 15 ottobre al 26 novembre cinque nuovi incontri del ciclo «Libertà di sapere, libertà di scegliere», organizzati per discutere del diritto di scelta sul fine vita

Torna il ciclo di incontri «Libertà di sapere, libertà di scegliere», con cinque nuove date in programma da qui alla fine dell'anno in altrettante delegazioni di Fondazione Umberto Veronesi. L'occasione sarà propizia per parlare delle scelte da compiere nelle fasi finali della vita (Dat, disposizioni anticipate di trattamento) e delle opportunità che si hanno - attraverso il lascito testamentario - di dare continuità alle proprie scelte in favore delle generazioni future.



Di seguito il calendario degli incontri (ingresso libero):





Arezzo: martedì 15 ottobre (ore 18), Sala dei Grandi (Provincia di Arezzo), Piazza della Libertà, 3



Terni: giovedì 17 ottobre (ore 17.30), Sala Rossa di Palazzo Gazzoli, via del Teatro Romano 13





Trento: venerdì 25 ottobre (ore 18), Aula Magna dell’Università Popolare Trentina - Scuola delle Professioni per il Terziario, via Prati 22





Pescara: lunedì 25 novembre (ore 18) (sede in via di definizione)





Macerata: martedì 26 novembre (ore 18.30), Sala Giannetti (Provincia di Macerata), corso della Repubblica 28



A tutti gli incontri parteciperanno Ferdinando Ricci (responsabile lasciti Fondazione Umberto Veronesi), Marco Annoni (bioeticista e coordinatore del comitato etico di Fondazione Umberto Veronesi) e due rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato.