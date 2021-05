«Pandemia», il gioco per spiegare ai ragazzi la salute pubblica

Dal 3 maggio a disposizione degli studenti (11-16 anni) il nuovo gioco digitale ideato da Fondazione Umberto Veronesi per spiegare la salute pubblica

Negli scorsi mesi abbiamo tutti acquisito una certa familiarità con termini quali salute pubblica, immunizzazione di gruppo, lockdown e quarantena. Non è sempre facile però comprendere a fondo il significato di questi concetti e le ricadute delle misure a cui rimandano.





Proprio a fare chiarezza e a restituire la complessità della gestione di una epidemia di ampia portata mira il nuovo progetto educativo di Fondazione Umberto Veronesi che, con una veste innovativa e un linguaggio inedito, illustra i tanti aspetti da considerare quando si deve contenere la diffusione di una infezione sconosciuta.





«Pandemia, scrivi la tua storia» - questo il nome dato al gioco, destinato agli adolescenti - è stato ideato per dare al fruitore la possibilità di vestire i panni del decisore politico alle prese con un’epidemia dai contorni poco chiari in cui, a mano a mano che il gioco si sviluppa, la situazione assume contorni sempre più complessi e problematici, la cui gestione richiederà scelte tutt’altro che facili.



Proprio sulla scelta è incentrato il gioco che si sviluppa in una serie di scenari in cui il giocatore, valutando pro e contro di ogni azione possibile, dovrà dare risposte alla popolazione che chiede chiarimenti, fare i conti con il livello di popolarità che può scendere o salire e amministrare le risorse disponibili. L’esperienza ludica quindi diventa la chiave per comprendere le dinamiche di diffusione di una epidemia, l’importanza delle misure di prevenzione, il concetto di immunità di gruppo e di che cosa tratta la salute pubblica.



«Pandemia, scrivi la tua storia» è stato sviluppato per essere uno strumento educativo rivolto a studenti (11-16 anni) e come tale sarà presentato nei laboratori digitali organizzati dal 3 al 14 maggio. Accompagnati da divulgatori scientifici, gli studenti iscritti ai laboratori saranno guidati nella fruizione del gioco. E, a seguire, nell’approfondimento di alcuni aspetti che il gioco tratta attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali interattive.





Le iscrizioni sono al momento chiuse. Per informazioni sul progetto, è però possibile inviare un'email a: scuola@fondazioneveronesi.it.