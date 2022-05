Fondazione Umberto Veronesi Award: chi sono i vincitori del 2022

Francesca Reggiani, Silvia Pomella e Tania Velletri sono le vincitrici del premio messo in palio da Fondazione. Il riconoscimento verrà consegnato in occasione della "Cerimonia dei Finanziamenti 2022"

Per valorizzare il talento, la professionalità e la passione dei nostri ricercatori, dal 2018 Fondazione Umberto Veronesi ha istituito il “Fondazione Umberto Veronesi Award” per premiare le tre migliori ricerche di scienziati sostenuti da Fondazione e pubblicati nell’anno precedente. Il riconoscimento del valore di 5mila euro, verrà consegnato in occasione della "Cerimonia dei Finanziamenti 2022" che si terrà giovedì 12 maggio presso l'Università Statale di Milano. Ecco le vincitrici dell'edizione 2022:





Francesca Reggiani (IRCCS Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia)

La sua ricerca ha dimostrato che EGLN1, una proteina espressa dalle cellule tumorali, può essere utilizzata come bersaglio molecolare per future terapie nel cancro del polmone che presenta la mutazione KRAS. Il lavoro è stato pubblicato dalla rivista Molecular Cancer.





Silvia Pomella (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma)

La sua ricerca ha dimostrato il ruolo di alcune particolari proteine tumorali, come SNAI2 e MYOD, nello sviluppo del rabdomiosarcoma, un tumore pediatrico dei tessuti molli. Aver decodificato il meccanismo sarà importante per lo sviluppo di possibili future terapie. Il lavoro è stato pubblicato su Nature Communications.





Tania Velletri (Istituto Europeo di Oncologia)

La sua ricerca ha portato allo sviluppo di un nuovo metodo di isolamento in laboratorio delle cellule tumorali di carcinoma ovarico sieroso di alto grado. Grazie ad esso è possibile analizzare in maniera dettagliata la malattia e stabilire la migliore terapia in base alle caratteristiche genetiche del tumore. Il lavoro è stato pubblicato su Cell Death and Differentiation.