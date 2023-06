Fondazione Umberto Veronesi Award: chi sono i vincitori del 2023

Tommaso Colangelo, Maria Grazia Filippone e Francesco Antonica sono i vincitori del premio messo in palio da Fondazione. Il riconoscimento consegnato in occasione della "Cerimonia dei Finanziamenti alla ricerca scientifica 2023"

Per valorizzare il talento, la professionalità e la passione dei nostri ricercatori, dal 2018 Fondazione Umberto Veronesi ha istituito il “Fondazione Umberto Veronesi Award” per premiare le tre migliori ricerche di scienziati sostenuti da Fondazione e pubblicati nell’anno precedente. Il riconoscimento del valore di 5mila euro, viene consegnato in occasione della "Cerimonia dei Finanziamenti alla ricerca scientifica di Fondazione Veronesi" del 31 maggio 2023 presso l'Università Statale di Milano. Ecco i vincitori dell'edizione 2023:





Tommaso Colangelo

Sostenuto da Fondazione Umberto Veronesi nel 2021. Ha svolto la ricerca presso l’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” – IRCCS, San Giovanni Rotondo (FG).



Articolo premiato “Extracellular vesicle microRNAs con - tribute to Notch signaling pathway in T-cell acute lymphoblastic leukemia”, pubblicato su Molecular Cancer il 22 dicembre 2022





Maria Grazia Filippone

Sostenuta da Fondazione Umberto Veronesi nel 2018, 2019, 2021, 2022. Ha svolto la ricerca presso l’Istituto Europeo di Oncologia, Milano.



Articolo premiato “CDK12 promotes tumorigenesis but induces vulnerability to therapies inhibiting folate one-carbon metabolism in breast cancer”, pubblicato su Nature Communications il 12 maggio 2022





Francesco Antonica

Sostenuto da Fondazione Umberto Veronesi nel 2019. Ha svolto la ricerca presso il Dipartimento CIBIO, Università degli Studi di Trento.



Articolo premiato “A slow-cycling/quiescent cells subpopulation is involved in glioma invasiveness”, pubblicato su Nature Communications il 15 agosto 2022.