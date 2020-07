Fondazione Veronesi porta la bioetica tra i banchi di scuola

Da settembre il ventaglio dei progetti formativi di Fondazione Umberto Veronesi si amplia con un corso su scienza ed etica riservato agli studenti delle secondarie di II° grado

Il progresso tecnico-scientifico ha trasformato non soltanto le nostre vite individuali, ma anche le nostre società e il Pianeta sul quale viviamo. Nei prossimi anni, nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale o le tecniche di editing del genoma potrebbero inaugurare una fase nuova per l’umanità e per gli ecosistemi. Per questa ragione, è sempre importante che il progresso sia accompagnato da una altrettanto robusta consapevolezza etica (clicca qui per saperne di più).





Confermando proprio questa attenzione ai temi etici e in particolare alla bioetica che da sempre la contraddistingue, in vista dell'anno scolastico 2020-2021, Fondazione Umberto Veronesi ha deciso di avviare un corso di approfondimento dedicato a esplorare l’intersezione tra lo sviluppo di nuove tecnologie, la biomedicina e la società, argomento attualissimo e di grande importanza.

Il corso si intitola «A scuola di scienza ed etica» e sarà curato da Marco Annoni (nella foto), bioeticista, coordinatore del comitato etico di Fondazione Umberto Veronesi e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L’attività, rivolta a studenti delle scuole secondarie di II° grado, sarà svolta online via webinar. Il progetto è articolato in due appuntamenti con una durata di circa un’ora ciascuno.



Nella prima parte, attraverso una serie di esempi, sarà introdotta la storia della bioetica e le sue domande principali. Nella seconda parte ci si dedicherà all'analisi dei alcuni «casi»: dalla possibilità di «tagliare e cucire» il genoma di un essere vivente (clicca qui per saperne di più) a quella di creare dei nuovi cibi in laboratorio (clicca qui per saperne di più). Il tema da approfondire sarà identificato con ogni singola classe (o gruppi di classi), sulla base degli interessi dei partecipanti alla prima sessione.

L'ufficio scuole di Fondazione Umberto Veronesi sta registrando le manifestazioni di interesse da parte delle scuole: le date saranno definite e comunicate dopo l’avvio dell’anno scolastico. Per ulteriori informazioni e procedere alla preiscrizione, è possibile inviare un'email al seguente indirizzo: scuola@fondazioneveronesi.it.