In vista della Giornata mondiale contro il tabacco, Fondazione Veronesi rinnova il suo impegno per sensibilizzare i più giovani sui danni provocati dal fumo. I laboratori, per i ragazzi dagli 11 ai 16 anni, si terranno dal 17 al 28 maggio

Dal 17 al 28 maggio, in avvicinamento alla Giornata Mondiale Senza Tabacco, Fondazione Umberto Veronesi presenta un nuovo ciclo di laboratori digitali pensati per sensibilizzare i ragazzi dagli 11 ai 16 anni sulla dannosità del tabagismo, dando particolare attenzione agli effetti dei nuovi prodotti «light» creati per attrarre giovani consumatori.



Secondo il Rapporto 2018 dell’Istituto Superiore di Sanità, oltre il 47 per cento dei giovanissimi fuma o «svapa» di tanto in tanto e 1 minorenne su 10 è un fumatore abituale. Fumare in giovane età significa danneggiare precocemente la salute presente e futura. Il mercato del tabacco, infatti, può contare su un bacino di consumatori estremamente fidelizzato a causa della dipendenza indotta dai prodotti del fumo e in particolare dalla nicotina.



GIOVANI TARGET DELLE STRATEGIE PER ATTRARRE NUOVI FUMATORI

Proprio questa molecola tossica può essere considerata il punto di contatto tra il «vecchio fumo» (le sigarette classiche) e il «nuovo fumo» (dalla sigaretta elettronica ai riscaldatori del tabacco). Questi ultimi sono percepiti come sicuri per la salute e risultano attraenti per i consumatori più giovani. Tuttavia, questi dispositivi possono diventare una porta per accedere al mondo del tabacco classico: diversi studi evidenziano che la probabilità di diventare fumatore abituale è maggiore fra chi ha fatto uso di e-cig e altri dispositivi prima dei 18 anni. Questo legame tra giovani e nuovo fumo non è casuale. Gli under 18, infatti, non percepiscono di essere oggetto di strategie di marketing occulto attentamente studiate, come la promozione dei prodotti in eventi o luoghi di ritrovo, sui social network, nei videogiochi, film e video musicali.





NUOVO FORMAT PER I LABORATORI

I laboratori proposti quest’anno da Fondazione Umberto Veronesi nell'ambito del progetto Io Vivo Sano - contro il fumo adottano un nuovo format messo a punto specificamente per comunicare con i ragazzi in modo incisivo, chiaro ed efficace. Attraverso delle «stories» originali, animate e interattive, il divulgatore scientifico accompagnerà i ragazzi a scardinare alcune false percezioni legate al fumo usando un approccio a cui i teenager sono particolarmente sensibili.

COME ISCRIVERE LA PROPRIA CLASSE?

I laboratori si terranno dal 17 al 28 maggio 2021, tutte le mattine (dal lunedì al venerdì). Per iscriversi, occorre compilare in tutti i suoi campi il modulo disponibile qui. Per informazioni, è possibile inviare un'email a: iovivosano@fondazioneveronesi.it