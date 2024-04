Grazie ai Limoni per la ricerca® raccolti 215 mila euro

Grande successo per l'ottava edizione de i Limoni per la ricerca®: 537.500 le retine vendute, grazie a tutti coloro che li hanno scelti e alle tante insegne della grande distribuzione organizzata che hanno aderito all'iniziativa.

537.500 retine di limoni vendute, che hanno permesso di raccogliere 215.000 euro per finanziare la ricerca scientifica d'eccellenza sui tumori: sono questi i numeri de i Limoni per la ricerca® 2024, il progetto di Fondazione Veronesi realizzato in partnership esclusiva con Citrus l’Orto Italiano.

Dal 3 al 16 marzo, i Limoni per la ricerca® sono stati venduti nei tanti discout, supermercati e ipermercati di tutta Italia, che hanno aderito all'iniziativa. Per ogni retina venduta all’insegna al costo di 2 euro, Citrus ha poi devoluto 0,40 centesimi a Fondazione per finanziare il lavoro di ricercatori e ricercatrici impegnati a trovare nuove cure per i tumori.

"Grazie alla grandissima sensibilità delle insegne e di tutti coloro che hanno sostenuto questa nuova edizione potremo continuare il nostro impegno nel finanziamento alla ricerca scientifica d’eccellenza. i Limoni per la ricerca® è un progetto di Fondazione Veronesi che vede come prezioso partner l’azienda italiana Citrus l’Orto Italiano, che con rinnovata dedizione durante questi anni ha creduto fortemente nell’importanza di sostenere la ricerca scientifica a beneficio di tutti" – dichiara Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi.

"i Limoni per la ricerca® è un progetto di grande valore come dimostra la crescente partecipazione della grande distribuzione organizzata, presente su tutto il territorio nazionale – afferma Marianna Palella, CEO e Founder di Citrus l’Orto Italiano - E, nel segno della trasparenza che contraddistingue tutti i nostri progetti, usciremo sui più importanti quotidiani per raccontare ai consumatori quanto è stato raccolto a beneficio della ricerca scientifica d’eccellenza.