Dal catalogo Bennet 23.000 euro alla ricerca sui tumori pediatrici

Con la scelta di devolvere i punti del catalogo dei supermercati Bennet sono stati raccolti fondi a sostegno della ricerca sui tumori pediatrici

Fondazione Umberto Veronesi desidera ringraziare Bennet e i clienti dei suoi punti vendita per aver devoluto i punti del catalogo 2019 alla Fondazione. Grazie alla loro generosità sono stati raccolti 23.791 euro che verranno interamente devoluti alla ricerca scientifica sui tumori pediatrici.





La collaborazione con Bennet è iniziata nel 2015 e ha permesso a Fondazione di raggiungere risultati straordinari. Oltre all’assegnazione di borse di ricerca sui tumori pediatrici, nel 2018 è stato avviato il Passaporto del Guarito, una piattaforma digitale che raccoglie la storia clinica dei piccoli pazienti oncologici e li rende consultabili ai medici in qualsiasi momento, permettendo loro, in caso di ricaduta del paziente, di somministrare le cure migliori rispetto alla loro storia clinica.



La Fondazione esprime grande soddisfazione per ciò che insieme a sostenitori lungimiranti si riesce a fare per i tanti bambini che in questo momento stanno soffrendo e speriamo, continuando a collaborare in futuro, di poter fare ancora di più.