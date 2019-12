Gruppo NSA sostiene Fondazione Veronesi

Nel 2020 Gruppo NSA stanzierà i fondi necessari a una borsa di ricerca Pink is Good dedicata al tumore al seno

Gruppo NSA, il primo mediatore creditizio per le imprese italiane per fatturato, per il 2020 sosterrà la ricerca di Fondazione Umberto Veronesi contro il tumore al seno.



Una scelta, quella di gruppo NSA, per mantenere vivo il ricordo di un collega. Rinunciando ai tradizionali regali natalizi, l'azienda ha deciso di stanziare l'intera somma per sostenere il progetto di Maria Teresa Majorini, un ricercatore Pink is Good, il progetto di Fondazione dedicato ai tumori femminili.



