Il broccolo mette la cravatta: Citrus e E.Marinella per la salute maschile

Durante il mese di novembre i broccoli Citrus si vestiranno con mini cravatte firmate E. Marinella. L'iniziativa a sostegno della ricerca sui tumori maschili

"CITRUS veste E. Marinella”, questo il nome dell’iniziativa promossa da CITRUS L’Orto Italiano, giovane eccellenza nel campo dell’ortofrutta, che si lega ad un’altra eccellenza del settore del fashion come E. Marinella. Per tutto il mese di novembre, il fashion veste il food e nello specifico E. Marinella “incravatta” il broccolo firmato CITRUS (pezzo unico da 500g.) con delle spiritose mini cravatte realizzate in poliart stampate nelle 4 texture iconiche del Brand.





L'obiettivo è sostenere la ricerca sui tumori maschili, proprio nel mese di novembre, dedicato alla prevenzione di queste malattie. L’iniziativa infatti sostiene il progetto SAM -Salute al maschile di Fondazione Umberto Veronesi. Per ogni broccolo acquistato (saranno distribuiti attraverso le reti di supermercati e ipermercati, di tutta Italia, aderenti all’iniziativa), parte del ricavato della vendita verrà destinato da CITRUS alla ricerca scientifica.

Ogni mini cravatta è non solo un simpatico oggetto da utilizzare come portachiavi, segnalibro o semplicemente da collezionare ma si arricchisce e si fa portavoce anche di un messaggio: la prevenzione può partire anche dai gesti quotidiani più semplici, come il mettersi a tavola e scegliere i cibi buoni e salutari. Ma non è finita qui: E. Marinella devolverà, nell’arco di tutto il mese, 10 euro per ogni cravatta venduta tramite una flash sale sul sito www.emarinella.com.