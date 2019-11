"Il tempo della salute": parliamo di sport e di sigarette elettroniche

Anche Fondazione Umberto Veronesi sarà a "Il tempo della salute", l'evento organizzato da Corriere Salute/Corriere della Sera a Milano il 9 e 10 novembre. Due gli incontri, dedicati a sport e prevenzione e ai dubbi sullo svapo

Ci sarà anche Fondazione Umberto Veronesi a Il tempo della salute, la due giorni milanese dedicata alla salute oganizzata da Corriere Salute/Corriere della Sera. L'evento, alla sua prima edizione, è dedicato al tema "Prendersi cura" e, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre, vedrà decine di incontri aperti al pubblico presso il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano.

Moltissimi i temi trattati, dalla prevenzione alla riabilitazione, dall'inquinamento al fumo, dallo sport alla psicologia, dai nuovi farmaci alla dieta. Etica, medicina, attualità e anche corsi pratici. Fondazione Umberto Veronesi sarà presente in due incontri.

PSICHE E CORPO Lo sport medicina per il fisico e per la mente

sabato 9 novembre ore 18 Cavallerizze

Con Angela Restelli, Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi, Paolo Veronesi, presidente Fondazione Umberto Veronesi e direttore di Senologia chirurgica presso l’Istituto Europeo di Oncologia Gianfranco Beltrami, vicepresidente Federazione Italiana Medici Sportivi, Sara Cardin, karateka, Valentina Di Mattei, psicologa clinica Università Vita e Salute, Istituto San Raffaele, Milano, Mike Maric, medico, docente all’Università di Pavia e campione mondiale di apnea 2004,

A cura di Luigi Ripamonti, responsabile delle pagine di Salute di Corriere della Sera, e di Vera Martinella, giornalista di Fondazione Veronesi in forza a Sportello Cancro, Corriere.it.

SVAPO O NON SVAPO? I dubbi sulle nuove alternative al fumo di sigaretta

domenica 10 novembre ore 10 Cavallerizze

Con Roberto Boffi, medico pneumologo, responsabile della Pneumologia e del Centro antifumo dell’IRRCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Silvano Gallus, capo del Laboratorio di Epidemiologia degli Stili di Vita, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs, (entrambi fanno parte del Comitato Scientifico per la lotta al fumo di Fondazione). Con Mike Maric, medico, docente all’Università di Pavia e campione mondiale di apnea 2004, Fiorenza Vallino, fondatrice e storico direttore del magazine Io Donna. Modera Donatella Barus, direttore del Magazine Fondazione Umberto Veronesi.

A cura di Vera Martinella.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Il programma e tutte le informazioni utili si trovano sul sito www.iltempodellasalute.it