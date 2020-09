Tour Mario Mele & Partners al fianco di Fondazione Veronesi

In occasione dell'ultima tappa del torneo di golf, sono stati raccolti fondi per sostenere la ricerca in ambito oncologico

Venerdì 18 settembre si è conclusa l’undicesima del Tour Mario Mele & Partners, uno degli appuntamenti più attesi dai golfisti italiani.



Fondazione Umberto Veronesi è stata charity partner della finale, disputata al Golf Club Villa d'Este (in provincia di Como). Prima e dopo le 18 buche, che hanno visto scendere in campo i vincitori delle tappe precedenti (insieme ad ospiti del Circolo e ad altri invitati), i partecipanti hanno potuto acquistare i biglietti per partecipare alla sottoscrizione a premi.



Grazie al loro contributo, sono stati raccolti 1.370 euro che verranno destinati al finanziamento del lavoro di un ricercatore in ambito oncologico.