«Io Vivo Sano-Alimentazione e Movimento» a Bergamo Scienza

Fondazione Umberto Veronesi a BergamoScienza (5-20 ottobre) con il percorso interattivo che esplora la relazione tra sana alimentazione, attività fisica e salute

Con ottobre, prende il via uno degli appuntamenti più importanti della diffusione della cultura scientifica e tecnologica in Italia: BergamoScienza, in programma nel capoluogo orobico dal 5 dal 20 ottobre. Due settimane di appuntamenti per le scuole e l’intera società civile animati da studiosi, divulgatori e appassionati di scienza.





All'evento, anche quest’anno, Fondazione Umberto Veronesi partecipa con il progetto «Io Vivo Sano - Alimentazione e Movimento»: un percorso interattivo con attività didattiche e ludiche che esplorano la relazione tra sana alimentazione, attività fisica e salute. La mostra-laboratorio è rivolta alle scuole primarie e secondarie di I e II grado (solo il biennio di queste ultime) e guida gli studenti nell’apprendimento di come questi tre aspetti siano fortemente interconnessi e importanti nell’adozione di sani e corretti stili di vita. L’attività sarà accessibile dall’8 ottobre e proseguirà sino al 20. Nei fine settimana sarà aperta anche al pubblico generale.





Per informazioni e iscrizioni consultare il sito www.bergamoscienza.it/.