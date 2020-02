Io Vivo Sano - Prevenzione e Vaccini al via in Piemonte

A Torino, Novara e Alessandria le tappe della mostra per le scuole Io Vivo Sano, dedicata a prevenzione e vaccini. Attività aperte a studenti di istituti di ogni ordine e grado

Con l'arrivo del mese di marzo, torna l'appuntamento con Io Vivo Sano – prevenzione e vaccini, la mostra ideata da Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione CRT nell’ambito del Progetto Diderot. La rassegna - che quest’anno viene proposta con il patrocinio delle città di Cuneo, Torino, Novara e Alessandria - prevede l’accompagnamento degli studenti in un percorso educativo che combina approfondimenti e attività ludiche che esplorano cosa sono e come funzionano i vaccini.



Nel corso della visita guidata alla mostra, i divulgatori scientifici di Fondazione Umberto Veronesi spiegheranno cosa succede nell’organismo durante l’attacco di un virus o di un batterio, come si attiva il sistema immunitario e il principio di azione dei vaccini. Si procederà poi con un viaggio nella storia delle vaccinazioni, durante il quale verranno portati all’attenzione alcuni tra i più importanti esempi di eradicazione di malattie infettive grazie alla vaccinazione su larga scala. Al termine, un gioco coinvolgente accompagnerà i ragazzi nella comprensione del concetto di immunità di gruppo e di soglia di sicurezza di popolazione vaccinata per spiegare al meglio e sensibilizzare sulla funzione dei vaccini come strumento di salute pubblica, oltre che individuale.





Queste le tappe al momento previste:





Torino (dal 9 al 13 e dal 16 al 20 marzo): all'interno delle Officine Grandi Riparazioni

Novara (dal 23 al 27 marzo): Salone Arengo del Complesso Monumentale del Broletto

Alessandria (dal 30 marzo al 3 aprile): Sala Michel della Camera di Commercio

È bene però precisare che il calendario della mostra potrà subire delle modifiche dovute alle misure di contenimento dell’emergenza da CoVid-2019. Per questo motivo è stata già annullata la tappa di Cuneo, prevista dal 2 al 6 marzo (Palazzo Santa Croce). Nelle prossime settimane saranno date comunicazioni riguardanti la possibile ricalendarizzazione.

Per informazioni e iscrizioni: iovivosano@fondazioneveronesi.it.