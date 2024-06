la "Macedonia per la ricerca" torna a luglio

Dal 27 giugno al 28 luglio appuntamento con la terza edizione de “la Macedonia per la ricerca", il progetto di Fondazione Veronesi in partnership esclusiva con Autogrill, a sostegno della ricerca scientifica d’eccellenza.

Tutto pronto per la terza edizione de "la Macedonia per la ricerca", il progetto di Fondazione Veronesi realizzato in partnerschip esclusiva con Autogrill, pensato per finanziare la ricerca sui tumori e sensibilizzare chi viaggia sull’importanza di una sana alimentazione.

Dal 27 giugno al 28 luglio 2024, in tutti i punti vendita Autogrill, sarà possibile acquistare questa speciale confezione di macedonia di frutta da 200 grammi che sostiene il lavoro di un'eccellente ricercatrice impegnata nel campo della nutrigenomica, ossia la scienza che studia le relazioni tra patrimonio genetico e cibo; ovvero come le molecole che introduciamo con la dieta influenzano i nostri geni e quindi la nostra salute, sia positivamente che negativamente.

Le due precedenti edizioni de "la Macedonia per la ricerca" hanno permesso di finanziare il lavoro della ricercatrice Rosarita Nasso, impegnata a valutare gli effetti benefici dei polifenoli sui processi coinvolti nella progressione del tumore gastrico. Grazie al contributo di Autogrill, anche quest'anno la Dott.ssa Nasso potrà portare avanti la sua ricerca, analizzando in particolare i processi infiammatori e metastatici correlati alla progressione di questo tipo di tumore, e i meccanismi molecolari coinvolti, al fine di poter sviluppare nuovi approcci terapeutici.

"Da oltre vent’anni Fondazione Veronesi è impegnata nel finanziamento della ricerca scientifica e nella divulgazione dei corretti stili di vita che comprendono anche l’alimentazione, quale arma di prevenzione contro numerose patologie" - dichiara Monica Ramaioli, Direttore di Fondazione Veronesi. "Progetti come "la Macedonia per la ricerca" vengono ideati con un duplice obiettivo, ossia di informare e sensibilizzare i consumatori ad intraprendere scelte responsabili in materia di salute e sostenere concretamente la ricerca d’eccellenza a beneficio dei pazienti di oggi e di domani”.

"Collaboriamo con Fondazione Umberto Veronesi dal 2021, sostenendo la ricerca scientifica in campo nutrizionale nel segno di una comune sensibilità sul tema” - commenta Luca D’Alba, General Manager Italy F&B di Avolta. “Rinnoviamo anche quest’anno il nostro impegno con la terza edizione de "la Macedonia per la ricerca", convinti che la sensibilizzazione dei nostri clienti possa generare un impatto concreto e positivo nella promozione di stili di vita e di consumo responsabili e sostenibili, contribuendo al progresso in campo scientifico, e rispondendo alle esigenze dei consumatori che sempre più ricercano un’alimentazione sana e bilanciata”.

“Sono onorato di essere anche quest’anno al fianco di un progetto così importante: questa macedonia di frutta non solo permette di finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza, ma è fondamentale per ricordare ancora una volta l’importanza dei benefici dati dall’assunzione quotidiana di frutta, soprattutto se di stagione” - dichiara Marco Bianchi, food mentor e divulgatore scientifico per Fondazione Veronesi e testimonial de "la Macedonia per la ricerca".