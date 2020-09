«La qualità fa del bene»: Cosaporto al fianco di Fondazione Veronesi

Oltre a essere partner delle Pink Dinner Home Edition, Cosaporto sosterrà direttamente (e attraverso i suoi partner e clienti) la ricerca sui tumori femminili finanziata attraverso il progetto Pink is Good

Con «La qualità fa del bene», Cosaporto conferma (e amplia) il suo impegno al fianco di Fondazione Umberto Veronesi. In occasione del mese di ottobre, dedicato alle attività di sensibilizzazione sui tumori femminili, il primo servizio di Quality Delivery online d’Italia donerà (per ogni ordine effettuato) un euro al progetto Pink is good.



Insieme a Cosaporto, già partner dell'iniziativa Pink Dinner Home Edition, hanno risposto all’appello anche molti partner che doneranno un euro aggiuntivo sugli ordini che includono i loro prodotti. Di seguito l'elenco delle attività aderenti: Moreno Cedroni, Davide Longoni, Pasticceria Martesana, Pasticceria Marlà, Filippo la Mantia, Veralab il laboratorio dell’Estetista Cinica, Voce di Aimo e Nadia, Roberto Rinaldini, Enrico Rizzi, Gay Odin, Gianluca Fusto, Short Love Message, Supplizio di Arcangelo Dandini, Antica Pesa, Bompiani Pasticceria, Le Levain Pasticceria, Babingtons, Salumeria Roscioli, Caffè Roscioli, Antico Forno Roscioli, Antonini, Turnè di Anthony Genovese, Stratta, Davide Appendino, Gabriele Bonci, Otaleg di Marco Radicioni.

Infine, anche i clienti avranno la possibilità, di partecipare attivamente all’iniziativa, aggiungendo una donazione per sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili finanziata da Fondazione Umberto Veronesi.