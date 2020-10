L'impegno di Colvin per la ricerca sul tumore al seno

Per tutto il mese di ottobre, Colvin dedica un bouquet e una pianta al sostegno alla ricerca sui tumori femminili

In occasione di ottobre, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, Colvin ha deciso di essere nuovamente al fianco di Fondazione Umberto Veronesi. E, nello specifico, del suo progetto Pink is good, dedicato alla lotta contro i tumori femminili.





Colvin, per l'occasione, dedica a Fondazione Umberto Veronesi due prodotti speciali:





Il bouquet Always Pink, una composizione floreale dai toni rosa, femminili ed eleganti che ha come obiettivo trasmettere messaggi di solidarietà, coraggio, amore, forza e speranza





La pianta Elizabeth, un Anthurium. Da sempre un simbolo di forza, è molto apprezzata per la durabilità dei suoi fiori. Il loro colore rosa rappresenta gioia, femminilità, amicizia e amore eterni. L’origine di questa specie è tropicale e le foglie sono a forma di cuore





Per tutto il mese di ottobre, per ogni bouquet Always Pink e per ogni pianta Elizabeth acquistata, tre euro saranno donati alla ricerca scientifica sui tumori femminili.



Per procedere all'acquisto, clicca qui.