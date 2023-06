Naïma al fianco di Fondazione Veronesi per la salute della pelle

Fino al 23 luglio, in tutti i beauty store Naïma acquistando una selezione di prodotti solari si potrà sostenere la ricerca scientifica sui tumori della pelle

Nuova partnership di successo per Fondazione Veronesi, che fino al 23 luglio potrà contare anche sul sostegno di Naïma: l'insegna nazionale di profumerie presenti in Italia con una rete di oltre 270 beauty store distribuiti capillarmente su tutta la penisola.

Due gli obiettivi di questa collaborazione: sostenere la ricerca sui tumori della pelle e informare i consumatori dell'importanza della protezione solare per contrastare i danni provocati dal sole.

Dal 23 giugno al 23 luglio per ogni prodotto solare acquistato dei brand partner evidenziati in punto vendita e su naima.it, Naïma donerà 1€ a Fondazione Veronesi per sostenere la ricerca scientifica sui tumori della pelle.

La campagna dal nome «Il filtro dell'estate protegge la tua bellezza» prevede anche un’attività di sensibilizzazione alla prevenzione attraverso la diffusione di materiali informativi sulla corretta esposizione al sole, in tutti i punti vendita del territorio nazionale e sui canali online Naïma.

La prevenzione primaria è una delle risorse più efficaci per proteggerci dal sole e per contrastare i melanomi e gli altri tumori della pelle. Tutti, nessuno escluso, nemmeno le persone già abbronzate o con la pelle neturalmente scura, devono proteggersi quotidianamente adottando le raccomandazioni dei medici e dermatologi, a partire dall'utilizzo della crema solare.