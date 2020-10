Dona con il tuo smartphone e sostieni la ricerca con Satispay

Attraverso la app sarà possibile donare per sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili di Fondazione Umberto Veronesi. Per i «neofiti» un Welcome Bonus di 5 euro scaricando Satispay

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, anche in questo mese di ottobre si rinnova la partnership tra Satispay e Fondazione Umberto Veronesi.



Satispay è una piattaforma di mobile payment che, grazie alla sua modalità di operare indipendente da carte di credito o debito, permette agli utenti di pagare in negozio e scambiarsi denaro tra amici, acquistare ricariche telefoniche, effettuare donazioni e pagare bollettini.



I possessori dell'applicazione potranno effettuare una donazione in modo smart (scopri come donare QUI). Chi non la possiede ancora sul proprio smartphone, invece, può scaricarla e inserendo il codice promozionale FONDAZIONEVERONESI, al momento dell'iscrizione, otterrà otterrà 5 euro di Welcome Bonus non appena avrà impostato il budget.



Altrettanti, invece, saranno devoluti da Satispay a Fondazione per sostenere la ricerca scientifica.