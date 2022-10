Premiamo l'eccellenza nella ricerca e nell'informazione sul fumo

Assegnati i Premi SITAB-Fondazione Umberto Veronesi alla ricerca scientifica in tabaccologia e all’impegno del giornalismo sul tema fumo e salute

Promuovere la ricerca scientifica e l’informazione sul fumo di tabacco indipendenti e di qualità: questi gli obiettivi dei Premi assegnati in occasione del XVIII Congresso Nazionale SITAB (Società Italiana di Tabaccologia) in corso a Milano il 7 e 8 ottobre.

Due le tipologie di riconoscimento assegnate.

I vincitori dei premi, messi a disposizione da Fondazione Umberto Veronesi, sono stati selezionati da giurie di esperti fra quanti hanno risposto ai bandi lanciati/aperti nel mese di luglio.

Premio per la migliore ricerca scientifica in tabaccologia

Il premio, giunto alla sua quarta edizione, ha lo scopo di incentivare, selezionare e diffondere progetti e ricerche che abbiano come finalità la lotta al fumo di tabacco, ai suoi danni sull’organismo umano, e la prevenzione primaria e secondaria del tabagismo. Hanno partecipato ricercatrici e ricercatori under 40, autori di ricerche originali in tabaccologia, con risultati già divulgabili, realizzati negli ultimi due anni.

La giuria ha così decretato i vincitori:

1° classificato Mario Cristina, Dipartimento di Medicina Molecolare, Università La Sapienza, convenzione con IRCSS San Raffaele: “La nicotina in combinazione con SARS-CoV-2 influisce sulla vitalità cellulare, sulla risposta infiammatoria e sull'integrità ultrastrutturale”

2° classificata Alessandra Lugo, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS: “Esposizione al fumo passivo in ambienti chiusi tra i non fumatori Europei: risultati del Progetto TackSHS”

3° classificata Anita Vergatti, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università Federico II, Napoli: “Associazione fra fumo di seconda mano e osteoporosi in donne non fumatrici in post-menopausa sottoposte ad assorbimetria a raggi X a doppia energia”

Premio giornalistico nazionale “TABACCO E SALUTE”

Il premio è istituito al fine di promuovere l’impegno del giornalismo intorno a un argomento di forte impatto sanitario, scientifico e sociale come il tabagismo. A questa seconda edizione hanno partecipato giornalisti o iscritti alle Scuole di giornalismo.

La giuria, composta da esperti del mondo della medicina, della ricerca e del giornalismo, ha selezionato i vincitori:

Categoria stampa e web: Valentina Meschia, con l’approfondimento “Dai Maya alla e-cig: fumare un’abitudine antica, ma smettere è possibile”, pubblicato sulla testata online scienzainrete.it il giorno 24/08/2022.

Categoria video: Antonella Cignarale, con l’inchiesta “A tutto fumo” andata in onda il giorno 24/01/2022 durante la puntata del programma Report su RAI3.

Categoria audio: Chiara Caretoni, con il servizio “Fumo: conosci tutti i danni che causa sulle ossa?” andato on air il giorno 12/02/2021 su Radio LatteMiele e Circuito Nazionale Radiofonico – CNR

Il XVIII Congresso Nazionale SITAB vede due giorni di presentazioni scientifiche e discussioni intorno a temi di grande attualità e spesso misconosciuti, dal sostegno ai fumatori che vogliono smettere alle nuove Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità, dal rapporto tra tabacco, cannabis e alcol alle patologie fumo-correlate, dalle opportunità dello screening per i tumori polmonari all’influenza dell’industria sulla ricerca scientifica. Fra i tanti interventi anche quelli di Silvio Garattini, Girolamo Sirchia, Giovanni Apolone, Massimo Galli.

“Quest'anno si è registrato un 2% in più di fumatori rispetto al 2019 – ha dichiarato la professoressa Maria Sofia Cattaruzza, presidente della Società Italiana di Tabaccologia -. Il Covid-19 ha pesantemente influenzato le abitudini degli italiani che vanno incoraggiati a smettere il prima possibile per evitare di morire prematuramente o vivere in disabilità, e anche per tutelare la salute dell’ambiente”.

“Il fumo resta la prima causa evitabile di tumore ed è causa di oltre 90.000 decessi l’anno solo in Italia, dove si stimano circa 26 miliardi di euro tra costi diretti e indiretti” ha precisato Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi. “Dal 2003 Fondazione si impegna per sostenere la ricerca scientifica indipendente e fornire una corretta informazione in tema di salute e prevenzione. La collaborazione con SITAB e questi Premi rappresentano un’importante occasione per dare valore e visibilità ad una sfida che ci coinvolge tutti”.