Premio alla ricerca scientifica sul fumo 2021: ecco i vincitori

Assegnati i premi ai vincitori della terza edizione del Premio alla migliore ricerca scientifica in tabaccologia Fondazione Umberto Veronesi e SITAB. Diagnostica, inquinamento e anziani i temi affrontati

Sono stati consegnati i premi ai vincitori del Premio alla ricerca scientifica in tabaccologia Fondazione Umberto Veronesi e SITAB (Società italiana di tabaccologia). La premiazione è avvenuta nel corso del Congresso nazionale SITAB che vede riuniti a Roma medici, farmacologi, epidemiologi, psicologi esperti ed impegnati a vario titolo sul tema del fumo e del suo impatto sulla salute. Diagnostica avanzata, inquinamento dell'aria e fumo e benessere psichico degli anziani i temi affrontati dai tre vincitori.

Giunto alla sua terza edizione, il premio ha l'obiettivo di celebrare e promuovere la ricerca indipendente su uno dei temi più cruciali e al tempo stesso più trascurati della ricerca in ambito biomedico: il tabagismo di vecchia e nuova generazione e le sue implicazioni per la salute delle persone e della collettività.

Il premio, messo a disposizione da Fondazione Umberto Veronesi e destinato a ricercatori under 40, è stato assegnato da una giuria multidisciplinare coordinata da SITAB e composta da esperti del settore. I valutatori hanno esaminato i lavori presentati in risposta a un bando lanciato nel mese di maggio.

Ecco i vincitori 2021:

Prima classificata: Chiara Veronese, Istituto Nazionale dei Tumori, Milano, con la ricerca Profilare il respiro dei fumatori tramite spettrometria di massa per identificare una signature correlata al consumo di tabacco in una prospettiva diagnostica. Il lavoro ha permesso di identificare un metodo semplice e sostenibile per profilare meglio i fumatori, cosa particolarmente utile nell'ambito di sperimentazioni cliniche e del trattamento di pazienti come i malati di tumore.

Seconda classificata: Vittoria Cammalleri, Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di Roma La Sapienza, con la ricerca Impatto dei prodotti combustibili e/o non combustibili utilizzati all’aperto sulla qualità dell’aria esterna e dell’aria indoor: valutazione attraverso il particolato aerodisperso misurato all’interno e all’esterno di una biblioteca universitaria.

Terza classificata: Chiara Stival, Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano, con la ricerca Il fumo di tabacco durante la pandemia da coronavirus negli anziani lombardi: implicazioni sul benessere psicologico.

Parleremo di queste ricerche e delle loro implicazioni per la salute di tutti sul Magazine Fondazione Umberto Veronesi.

Nella foto (credits: Roberto Boffi) il past president SITAB Vincenzo Zagà, Chiara Veronese e Donatella Barus, direttrice del Magazine Fondazione Umberto Veronesi.