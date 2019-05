Premio giornalistico Cipomo a Vera Martinella

Professionalità, competenza e chiarezza espositiva. Ecco le motivazioni del premio assegnato alla nostra giornalista

«Per la sua indiscussa professionalità e competenza e per la sua comprovata passione e chiarezza espositiva». Con questa motivazione che CIPOMO, il Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri, ha assegnato il premio giornalistico a Vera Martinella, in occasione del 23esimo Congresso Nazionale svoltosi nei giorni scorsi a Lecce.





Un riconosciumento prestigioso per la giornalista di «Sportello Cancro», il progetto di Fondazione Umberto Veronesi sviluppato insieme a Corriere della Sera. Laureata in Storia, dopo un master in comunicazione, Vera Martinella ha iniziato a lavorare come giornalista, online ancor prima che su carta, contribuendo sin dal 2003 alla realizzazione della sezione di oncologia sul sito del Corriere, nata quello stesso anno in collaborazione con la Fondazione.