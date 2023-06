Si è conclusa la cerimonia dei Finanziamenti alla ricerca scientifica di Fondazione Veronesi

L'investimento di Fondazione Veronesi per il futuro continua: premiati 160 ricercatori con progetti all’avanguardia in oncologia e prevenzione delle malattie

Si è conclusa l'annuale cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi, tenutasi oggi - mercoledì 31 maggio - presso l’Aula Magna dell’Università Statale di Milano.

Anche quest’anno, in occasione del ventennale, Fondazione Umberto Veronesi ha celebrato la ricerca scientifica d’eccellenza premiando 160 tra medici e ricercatori, italiani e stranieri, con l'assegnazione di borse di ricerca assegnate annualmente, attraverso bando pubblico, ai migliori candidati selezionati nel campo dell’oncologia e nel campo della prevenzione e stili di vita. Nello specifico sono 141 le borse di ricerca per ricercatori post-dottorato assegnate da Fondazione Umberto Veronesi per l’anno 2023, più 19 borse di formazione e specializzazione. A questo numero si aggiunge il sostegno alla Scuola Europea di Medicina Molecolare (SEMM), un’istituzione di alta formazione in ambito biomedico che accoglie 173 dottorandi, il finanziamento di 16 progetti di ricerca, 2 progetti internazionali, 4 protocolli di cura in oncologia pediatrica e di 2 piattaforme di ricerca e cura internazionali.

In apertura della cerimonia la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con cui il Presidente saluta le ricercatrici e i ricercatori, augura loro ogni successo professionale e invita Fondazione Umberto Veronesi a continuare nell’importante missione di sostegno della ricerca scientifica d’eccellenza a vantaggio dell’intera collettività.

All’evento hanno partecipato il Professor Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi, Direttore Divisione Senologia Chirurgica IEO e Professore Ordinario in Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano e Chiara Tonelli, Presidente del Comitato Scientifico di Fondazione Umberto Veronesi e Professore Emerito di Genetica presso l’Università degli Studi di Milano.

“Sostenere la ricerca scientifica è un impegno costante e collettivo – ha dichiarato durante la cerimonia Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi - che ha come obiettivo quello di dare un contributo concreto per migliorare la vita delle migliaia di persone malate. Proprio per questo, Fondazione – che porta nel suo DNA la ricerca d’eccellenza nel campo dell’oncologia - continua a mantenere la missione del suo fondatore finanziando i migliori ricercatori e progetti di altissimo profilo scientifico, caratterizzati dalla capacità di trasferire velocemente i risultati dal laboratorio alla pratica clinica sui pazienti. I nostri vent’anni più che un traguardo rappresentano un punto di partenza per nuovi progetti con obiettivi molto concreti al fine di garantire nuove speranze di cura per i pazienti di oggi e di domani”.

“Il processo di valutazione per l’assegnazione dei finanziamenti da parte di Fondazione è alquanto rigoroso anche e soprattutto perché la qualità delle application è sempre molto elevata. Ogni domanda viene valutata secondo standard internazionali che riguardano il curriculum vitae del ricercatore, il progetto proposto, le esperienze all’estero e ovviamente le pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali peer-reviewed. Vengono inoltre premiati progetti di alta innovazione e che racchiudano un alto potenziale transazionale al fine di trovare soluzioni di cura sempre più efficaci” – ha affermato Chiara Tonelli, Presidente del Comitato Scientifico di Fondazione Umberto Veronesi descrivendo l’orizzonte cui si rivolge il grande impegno ventennale di Fondazione.

Nel corso della cerimonia si è assistito ad uno spazio di approfondimento dedicato all’importanza della ricerca scientifica, che supporta, permea e nutre il mondo medico-scientifico e alla curiosità scientifica che deve animare l’attività dei ricercatori e ricercatrici del futuro a cura di Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità del Ministero della Salute, Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Roma) e Professore Ordinario Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma); e un focus dedicato alle nuove frontiere della ricerca scientifica nel campo dell’oncologia, a beneficio dei pazienti di oggi e di domani, con Pier Giuseppe Pelicci, Professore Ordinario di Patologia presso l’Università degli Studi di Milano, Direttore della Ricerca presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano e Direttore Dipartimento di Oncologia Sperimentale sempre presso lo IEO.

Durante l’evento si è inoltre tenuta la consegna del sesto "Fondazione Umberto Veronesi Award", il premio alle migliori pubblicazioni scientifiche a firma di ricercatori e ricercatrici sostenuti da Fondazione e pubblicate nell’anno precedente (2022).