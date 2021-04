Complici le restrizioni di questo periodo, Sorgenia ha lanciato un programma rivolto al benessere dei propri dipendenti. Fondazione Veronesi partner nel campo della salute

Attenta da sempre alla sostenibilità e al ruolo che il progresso scientifico può avere nel miglioramento della vita dell'uomo, Sorgenia ha scelto di «offrire» ai propri dipendenti una collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi.

Nell'ambito del contenitore We Share (appuntamento del lunedi ideato per stare insieme e condividere opinioni e punti di vista diversi su argomenti di interesse comune), è stata attivata una partnership con Fondazione Umberto Veronesi per affrontare tematiche legate alla salute e al benessere della persona, rivolta a tutti i collaboratori dell'azienda impegnata nel mercato libero dell’energia.



La collaborazione si è concretizzata con l'organizzazione di tre incontri interni mirati a fare chiarezza sui vaccini in uso contro Sars-CoV-2 (29 marzo), sul ruolo della sana e corretta alimentazione nella prevenzione delle malattie (12 aprile) e sulle differenze tra le diete (7 giugno). Sorgenia ha inoltre voluto offrire ai propri dipendenti l'esperienza (in formato digitale) del laboratorio Bimbi in Cucina, Genitori in classe (dedicato ai più piccoli, alla sana alimentazione e alla prevenzione dell'obesità).



«La Fondazione Umberto Veronesi è un’eccellenza italiana, la cui azione abbiamo avuto modo di conoscere direttamente - afferma l'amministratore delegato di Sorgenia, Gianfilippo Mancini -. È una garanzia di rigore e autorevolezza nell’affrontare tematiche legate alla salute e al benessere della persona, aspetto per noi molto importante».