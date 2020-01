Non esiste la dieta perfetta o una dieta che possa essere definita a

priori migliore delle altre. Tutto dipende dalla persona che la deve o vuole

seguire, ma anche dall’obiettivo che si intende raggiungere seguendo un

determinato regime alimentare.



Per esempio, difficilmente una dieta disegnata per un adolescente obeso che vuole perdere peso sarà adatta a una mamma in gravidanza o a un anziano con problemi di cuore che vuole mantenersi attivo anche a livello cognitivo. E così nessun dottore consiglierà la dieta senza glutine a una persona che non ne abbia realmente bisogno, solo per dimagrire o per «prevenzione».



Come è emerso chiaramente nel capitolo, i principi base della sana alimentazione si ripetono nelle diverse diete considerate salutari (mediterranea, DASH, MIND). Ma alcune piccole sfumature possono fare la differenza e rendere l’alimentazione un alleato ancora più importante per ogni singola persona. Rivolgersi al proprio medico o allo specialista è la via più sicura, ma per curiosità è possibile anche dare un’occhiata al sito della U.S. News & World Report che ogni anno stila la classifica, basata sugli studi scientifici pubblicati, delle diete più efficaci, suddivise in categorie.



Ebbene, dieta mediterranea e dieta DASH anche nel 2018 sono risultate in cima alle classifiche in diverse categorie, inclusa quella della dieta contro il diabete o per un cuore sano.