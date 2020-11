Sostenibilità e innovazione: un appuntamento da non perdere

Il 2 dicembre un webinar organizzato da Fondazione Umberto Veronesi dedicato al rapporto fra sostenibilità e innovazione scientifica e tecnologica. Verrà presentato anche il nuovo volume della collana "Marketing e Responsabilità Sociale"

“Sostenibilità e Innovazione”: mercoledì 2 dicembre 2020, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, si terrà un webinar online organizzato da Fondazione Umberto Veronesi e dedicato al rapporto complesso fra innovazione, tecnologia e sostenibilità.

Il tema

Alcuni filoni di pensiero, a volte anche con ampia diffusione sui media, ritengono che sostenibilità (non solo ambientale) e progresso e sviluppo tecnologico siano in trade off. Secondo tale interpretazione, per conseguenza, innovazione e sostenibilità sarebbero antitetiche, e di conseguenza l’unico modo per essere sostenibile sarebbe quello di un qualche ritorno al passato. Nel dibattito si confuterà questa tesi per avanzarne una contraria, secondo la quale non solo innovazione e sostenibilità non sarebbero in trade off, ma anzi si alimenterebbero reciprocamente in una spirale positiva, che vede nell’innovazione un motore che alimenta la sostenibilità all’interno di un panorama di sviluppo economico, ancor più nel periodo dell'attuale emergenza sanitaria da Covid-19.

Programma e relatori

Relatori e ordine di intervento: Prof. Paolo Veronesi, Presidente Fondazione Umberto Veronesi, saluti istituzionali; Prof. Gianmario Verona, Rettore Università Bocconi, Introductory Speech, L’innovazione motore dello sviluppo sostenibile; Dott.ssa Catania, partner Mckinsey, Innovazione e sostenibilità nell’osservatorio di una leading consulting company; Dott. Carlo Giorgi, country manager Amazon Web Services, Innovazione tecnologica e sostenibilità; Dott. Bonazzi, Presidente ed AD Aquafil, Il caso Acquafil; Dott. Marco Annoni, Responsabile per la supervisione etica della Fondazione Veronesi, La Scienza come motore dell’innovazione.

Media Partner Prima Comunicazione MF-Milano Finanza Forbes.

Il nuovo volume

Nel corso del webinar verrrà presentato il volume Innovazione, Tecnologie e Sostenibilità Learning from Best Cases in the World of Social Responsibility, nuova uscita nell'ambito della collana editoriale di Fondazione Umberto Veronesi “Marketing e Responsabilità Sociale”.

Il curatore della collana Marketing e Responsabilità Sociale, edita da Pearson, è Fabio Ancarani, Associate Dean di Bologna Business School, detiene la cattedra di Marketing presso Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Con una quasi trentennale esperienza di ricerca ed insegnamento in Università e Business School, nonché di advising e consulenza strategica, è da alcuni anni con Pearson il coautore italiano del Prof. Philip Kotler per i suoi differenti manuali di Marketing Management ed è attualmente in corso di pubblicazione con Egea di un saggio sul Post Covid Marketing.

Il nuovo manuale potrà essere scaricato gratuitamente sul sito www.fondazioneveronesi.it a partire da mercoledì 2 dicembre 2020.

Per partecipare al webinar: https://insieme.fondazioneveronesi.it/campaign/webinar-sostenibilita-e-innovazione-accelerazioni/