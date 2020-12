Webinar: Sostenibilità e Innovazione. Accelerazioni ed opportunità nel mondo post Covid

Fondazione Umberto Veronesi il 2 dicembre 2020 ha tenuto un incontro online dedicato alle aziende, dal titolo “Sostenibilità e Innovazione. Accelerazioni e opportunità nel mondo post covid” per approfondire il tema del legame tra innovazione, tecnologie e sostenibilità ambientale, aiutando a comprendere quali sono i best cases e le best practices da cui attingere, confutando la tesi di un trade off tra innovazione e sostenibilità; queste, infatti, si alimentano reciprocamente in una spirale positiva che vede nell’innovazione un motore che favorisce la sostenibilità all’interno di un panorama di sviluppo economico, ancor più nel periodo dell'attuale emergenza sanitaria covid-19. In occasione dell’evento verrà presentato il terzo quaderno di Fondazione Veronesi “Marketing e responsabilità sociale. Innovazione, tecnologie e sostenibilità.”, a cura del Prof. Ancarani, che sarà poi reso disponibile in anteprima alle aziende partecipanti.

Moderatore

Prof. Fabio Ancarani, BBS, che introdurrà il tema e il terzo quaderno sulla

responsabilità sociale di Fondazione Veronesi su Innovazione e Sostenibilità

Relatori e ordine di intervento:

Prof. Paolo Veronesi, Presidente Fondazione Umberto Veronesi, Saluti

istituzionali.

Prof. Gianmario Verona, Rettore Università Bocconi, Introductory Speech.

L’innovazione motore dello sviluppo sostenibile.

Dott.ssa Catania, partner Mckinsey. Innovazione e sostenibilità

nell’osservatorio di una leading consulting company

Dott. Carlo Giorgi, country manager Amazon Web Services. Innovazione

tecnologica e sostenibilità

Dott. Bonazzi, Presidente ed AD Aquafil. Il caso Acquafil

Dott. Marco Annoni, Responsabile per la supervisione etica della Fondazione

Veronesi. La Scienza come motore dell’innovazione

Media Partner

Prima Comunicazione

MF-Milano Finanza

Forbes