Dal 10 al 28 febbraio, nuovo appuntamento con «I limoni per la ricerca». Per ogni retina venduta, 40 centesimi alla ricerca. Grazie a questa iniziativa finanziato il lavoro di 23 ricercatori

Torna, per il quinto anno consecutivo, «I Limoni per la Ricerca», progetto di Fondazione Umberto Veronesi realizzato in partnership esclusiva con l'azienda Citrus - l’Orto Italiano. Dal 10 al 28 febbraio, le speciali retine da 500 grammi di limoni saranno distribuite in tutta Italia in più di 2.500 supermercati, al costo di 2 euro. Quaranta centesimi a confezione saranno devoluti a Fondazione Umberto Veronesi per finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza.



L'obbiettivo è quello di incrementare i numeri delle precedenti edizioni dell'iniziativa, che hanno già permesso di finanziare il lavoro annuale di 23 ricercatori impegnati nello studio e nella cura delle malattie oncologiche. «Il nostro entusiasmo per questa iniziativa cresce di anno in anno ed è diventato un appuntamento fisso nel nostro calendario - dichiara Marianna Palella, ceo e founder di Citrus L'Orto Italiano -. L’attenzione alle persone e all’ambiente guida il nostro operato da sempre. I nostri limoni, non trattati in superficie, sono sottoposti ogni anno a decine di analisi per garantirne gli elevati standard qualitativi e di sicurezza. E insieme ai nostri fornitori, sviluppiamo filiere etiche e rispettose dell’ambiente e dei lavoratori L’impegno del nostro team in questo speciale progetto è un modo sano per sentirsi parte di un tutto che a tutti pensa».

Secondo Monica Ramaioli, direttore generale di Fondazione Umberto Veronesi, «mai come in questo momento è fondamentale sostenere la ricerca scientifica. Grazie al prezioso e rinnovato sostegno di Citrus l’Orto Italiano, sarà possibile finanziare il lavoro annuale di numerosi eccellenti ricercatori». Testimonial d'eccezione della campagna Marco Bianchi, food mentor e divulgatore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi. «Ho sempre pensato che sostenere la ricerca scientifica sia un atto d’amore, per i pazienti di oggi e di domani. Per questo ho deciso di essere testimonial di questo progetto, che permetterà con un piccolo gesto di finanziare numerosi ricercatori che lavorano ogni giorno per migliorare la salute di tutti noi».



Dove trovare «I Limoni per la Ricerca»? Moltissime le insegne della grande distribuzione che aderiscono all'iniziativa e nelle quali si troveranno, a partire da mercoledì 10 febbraio, le retine di Limoni per la Ricerca:

Etruria

SAIT

CCNO (Coop Nord-Ovest)

Coop Alleanza 3.0 (CE.DI di FORLI - REGGIO EMILIA - UDINE - RUTIGLIANO - CATANIA)

UNICOOP TIRRENO CE.DI. ANAGNI E VIGNALE

Coop.FI

Supermercati DOC

Gruppo AZ

Tatò Paride

CIA

Conad Adriatica

Conad Nord Ovest

Pac2000A

Perrone S.r.l.

DAO

GRUPPO MAIORA

C3A

Poli/Seven

SOGEGROSS

CE.DI. Marche

Super Elite

DIMAR

GRUPPO UNICOMM: Grandi Magazzini Fioroni, ARCA, UNICOMM PADOVA

ALI'

Bennet

Migross

Gruppo Arena

Multicedi

GDA

MD

Unes, Viaggiatore Goloso

Sigma

To market

Supermercati piccolo