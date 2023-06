Un premio per la ricerca in tabaccologia

Fondazione Veronesi e SITAB bandiscono la quinta edizione del Premio alla miglior ricerca su fumo e salute. C'è tempo fino al 25 settembre 2023

La Società Italiana di Tabaccologia (SITAB), insieme a Fondazione Veronesi, bandisce la quinta edizione del Premio per la migliore ricerca scientifica in tabaccologia.

Il premio ha lo scopo di incentivare, selezionare e diffondere progetti e ricerche che abbiano come finalità la lotta al fumo di tabacco, ai suoi danni sull’organismo umano, e la prevenzione primaria e secondaria del tabagismo.

IL PREMIO

Il premio, messo a disposizione da Fondazione Veronesi, prende in esame ricerche originali in tabaccologia, con risultati già divulgabili, realizzati negli ultimi 2 anni, e sarà consegnato nel corso del XVIII Congresso Nazionale SITAB che si terrà a Firenze il 12-13 ottobre 2023.

Al primo classificato verranno assegnati 1.500 euro, al secondo 1.000 e al terzo 500.

CHI PUÒ PARTECIPARE?

L’autore della ricerca dovrà essere un ricercatore di massimo 40 anni di età iscritto a SITAB o, nel caso in cui non lo fosse già, provvedere a suddetta iscrizione. I candidati devono inviare, entro il 25 settembre 2023, uno scritto in formato PDF che descriva dettagliatamente la ricerca svolta e i risultati ottenuti, corredato da abstract in italiano e in inglese, ciascuno di 800 parole al massimo, e bibliografia, con allegato il curriculum vitae, all’indirizzo email: segreteria@tabaccologia.it

CRITERI DI VALUTAZIONE

Dei lavori presentati verranno in particolare valutati i seguenti criteri:

il rigore scientifico : chiara definizione dell’obiettivo della ricerca oggetto del lavoro presentato, rispondenza dell’approccio e del metodo adottati per affrontare il problema;

: chiara definizione dell’obiettivo della ricerca oggetto del lavoro presentato, rispondenza dell’approccio e del metodo adottati per affrontare il problema; l’ innovatività : capacità di produrre soluzioni nuove e creative;

: capacità di produrre soluzioni nuove e creative; la riproducibilità : possibilità di trasferimento e applicazione in realtà diverse da quella in cui è stata realizzata;

: possibilità di trasferimento e applicazione in realtà diverse da quella in cui è stata realizzata; la sostenibilità : attitudine a fondarsi sulle risorse esistenti senza ricorso a sponsorizzazioni esterne all’Istituto di appartenenza;

: attitudine a fondarsi sulle risorse esistenti senza ricorso a sponsorizzazioni esterne all’Istituto di appartenenza; il potenziale utilizzo dei risultati nella pratica clinica.

MODALITÀ DI PREMIAZIONE

Entro il 25 settembre 2023 la giuria decreterà, a suo insindacabile giudizio, il vincitore che avrà l’occasione di presentare la sua ricerca in sessione plenaria il giorno 13 ottobre (h15,50) al Congresso Nazionale SITAB 2023 di Firenze.

I tre ricercatori premiati si impegnano alla pubblicazione dello studio su Tabaccologia sotto forma di articolo originale o in alternativa come ampio articolo di commentary. Tutti gli altri studi, non risultando vincitori, saranno presentati nella sessione delle comunicazioni libere o nella sessione poster e saranno pubblicati come abstract negli Atti del Congresso sulla rivista Tabaccologia o anche come articoli originali nei successivi numeri di Tabaccologia, d’accordo con gli autori.

Scarica bando e regolamento