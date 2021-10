Unicomm sostiene la ricerca sui tumori femminili

A ottobre, il gruppo Unicomm si impegna a sostenere concretamente la ricerca sui tumori femminili con una raccolta fondi nei supermercati Famila ed Emi e negli ipermercati Emisfero.

Dopo il successo dell'attività di raccolta fondi realizzata lo scorso anno, che ha permesso a due ricercatori di portare avanti per un anno le loro ricerche in ambito oncologico, Fondazione Umberto Veronesi ha di nuovo al suo fianco il gruppo Unicomm.

Per tutto il mese di ottobre, è possibile sostenere la ricerca sui tumori femminili promossa da Fondazione, con una donazione alle casse (donazione minima 1 euro) dei supermercati Famila ed Emi e negli ipermercati Emisfero.

«Con le donne e per le donne» questo è il nome della campagna sviluppata dal gruppo per invitare i propri clienti a partecipare attivamente alla donazione e per farsi portavoce di un importante messaggio: ricordare alle donne l'importanza di fare prevenzione.

Un messaggio che, quest'anno e in tempo di pandemia, è diventato un'urgenza: troppe donne hanno dovuto rimandare l'appuntamento con i controlli periodici e gli esperti inviatano a non trascurare la prevenzione.

«Gli ultimi due anni ci hanno ricordato ancora una volta quanto sia fondamentale credere nella scienza e investire nella ricerca - spiega il presidente del Gruppo Unicomm CdL Marcello Cestaro - E anche noi vogliamo fare la nostra parte».

L'impegno del gruppo Unicomm si estende anche ad un'attività di divulgazione per i propri dipendenti in tema di salute e corretti stili di vita, in collaborazione con Fondazione.

Il Gruppo Unicomm gestisce attualmente 230 filiali dirette ripartite in più canali di vendita presenti in sette regioni italiane. Territorio, famiglia, lavoro e sociale: sono le quattro parole chiave di Unicomm, quelle che ne hanno guidato la crescita dal 1948 fino ai giorni nostri e che rappresentano i valori dell’azienda.