Vaccinazione anti Covid-19: quale il ruolo della scuola?

Martedì 29 novembre un incontro presso il CNR di Roma e la presentazione dei dati di un’indagine di Fondazione Umberto Veronesi e CNR per analizzare il fenomeno dell’esitazione vaccinale in ambiente scolastico e l’importanza dei progetti educativi

Quale profilo ha l'esitazione verso i vaccini fra nell'ambiente scolastico? E quale può essere il ruolo della scuola per promuovere un'adesione consapevole alle campagne di offerta vaccinale? Se ne discuterà martedì 29 novembre alle ore 14.30 a Roma, in occasione di un incontro organizzato da Fondazione Umberto Veronesi in collaborazione con il Centro Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). L'evento, intitolato “Alfabetizzazione sanitaria ed esitazione vaccinale: qual è il ruolo della scuola?” si terrà presso la Biblioteca Centrale ‘G. Marconi’ del CNR.

Durante l’incontro saranno presentati i dati di un’indagine nata con l’obiettivo di analizzare il fenomeno dell’esitazione vaccinale in ambiente scolastico e il ruolo che le scuole possono avere per contrastarla e promuovere l’adesione alla vaccinazione. L'indagine è stata condotta nell'ambito del progetto "Io Vivo Sano - prevenzione e vaccini" di Fondazione Umberto Veronesi, che dal 2018 si impegna per una corretta cultura scientifica nel mondo della scuola, colinvolgendo nella primavera del 2022 circa 200 classi, più di 5.000 studenti e 327 docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in 8 Regioni: Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli.

Interverranno Annamaria Parola Responsabile Relazioni Istituzionali Fondazione Umberto Veronesi, Cinzia Caporale Coordinatore del Centro Interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca e della Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR, Santino Vincenzo Mannino Professore Emerito Consigliere Politico del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Andrea Grignolio Responsabile Vaccine Hesitancy Forum, Centro Interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR, Giovanni Rezza Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute, Eleonora Farina Professoressa di Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione, Università Bicocca Milano, con la moderazione di Donatella Barus Direttrice Magazine Fondazione Umberto Veronesi.

