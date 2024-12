Gli agrumi creano problemi alla prostata?

Soffro di ipertrofia prostatica benigna, mi hanno vietato di mangiare agrumi. È fondato? Oppure si possono mangiare senza esagerare? Grazie

Giorgio (domanda pervenuta via form L'Esperto risponde)

Risponde Chiara Matilde Ferrari, biologa nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Veronesi

Gentile signore, l'indicazione, se proviene dal suo medico, può avere ragioni specifiche che è importante discutere direttamente con il proprio curante.

In generale, in caso di ipertrofia prostatica benigna è importante adottare uno stile di vita e un regime alimentare che riducano l'irritazione della prostata e i sintomi urinari associati.

In letteratura scientifica non emergono studi che riportino controindicazioni rispetto al consumo di agrumi in caso di ipertrofia prostatica benigna, mentre è invece consigliabile limitare o evitare il consumo di alcol, caffè e spezie.

Tuttavia in particolare il pompelmo e il pomelo sono agrumi che contengono più furanocumarine, delle sostanze che inibiscono in parte l'enzima CYP3A4, fondamentale nel metabolismo di alcuni farmaci tra cui anche gli alfa-bloccanti per ipertrofia prostatica benigna.

In sintesi, alternare la frutta, evitando tra gli agrumi pompelmo e pomelo, e distanziando eventuali altri agrumi dall'assunzione dei farmaci potrebbe essere un buon compromesso.