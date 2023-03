È vero che la vitamina C aiuta a prevenire il raffreddore? A differenza di quanto si riteneva in passato, dalle evidenze oggi a nostra disposizione la vitamina C non sembra essere in grado né di prevenire né di curare il raffreddore.

Piuttosto, può forse accorciare i tempi di un episodio influenzale, e – più in generale – aiutare le difese immunitarie, ma non può neppure essere assunta a dosaggi eccessivi, perché potrebbe causare mal di testa, gastrite, debolezza, vertigini e vampate improvvise di calore.

Avere un'alimentazione il più possibile varia consente solitamente di accedere a tutti i nutrienti necessari, senza eccessi né carenze, ma rispettando i fabbisogni che variano per età, sesso e condizione di salute.

