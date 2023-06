Perché la nostra pelle invecchia? Per una combinazione di fattori interni ed esterni: c’è un invecchiamento legato all’età, che riguarda tutti gli organi del corpo, e c’è il fotoinvecchiamento, che riguarda le parti del corpo esposte alla luce. Entrambi (il secondo più del primo) possono essere condizionati dallo stile di vita, dieta compresa.

FATTORI DI INVECCHIAMENTO

In generale sappiamo che ci sono cause importanti di un precoce invecchiamento della pelle e anche di rischio di malattia:

una dieta scorretta

una cattiva idratazione

il fumo

l’alcol

la sedentarietà

l’esposizione al sole senza protezione.

Con ciò che mangiamo e beviamo, dunque, possiamo avere un’influenza più o meno positiva sulla nostra pelle. Vediamo come.

L'ALCOL

L'alcol e l'acetone prodotto dal suo metabolismo possono aumentare la permeabilità della pelle, danneggiandola nella funzione di barriera. L'alcol influisce negativamente anche sul metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo e sulla composizione lipidica della pelle.

L'ACQUA

Nel corpo e nelle cellule l'acqua svolge il ruolo di nutriente, solvente, vettore di trasporto. Una corretta idratazione influisce positivamente anche sull'aspetto della pelle.

GLI OLIGOELEMENTI

Zinco, rame, ferro e selenio ci servono in piccole quantità, ma hanno forti effetti fisiologici e biochimici, in particolare sull’immunità e sull'infiammazione della pelle. Anche la mancanza di vitamine nel corpo può causare disturbi. Quelle più coinvolte nella salute della pelle sono le vitamine A, E e C. Quest’ultima oltre ad avere effetti antiossidanti entra in gioco nella formazione del collagene.

I GRASSI SATURI

Una dieta ricca di grassi saturi (carni, insaccati, frattaglie, formaggi, burro e latte intero, uova, fritti) promuove lo stress ossidativo della pelle e le risposte infiammatorie; può anche compromettere la sintesi delle proteine e il rimodellamento della matrice.

ZUCCHERI E SALE

Alcuni studi hanno anche dimostrato una stretta associazione tra l’eccesso di zuccheri ed i metodi di cottura, come grigliare o friggere, con l'invecchiamento cutaneo. Inoltre, anche le diete ad alto consumo di sale sono considerate dannose per la salute della pelle.

LE PROTEINE

Solo un'adeguata assunzione di proteine può mantenere il normale rinnovamento e riparazione dei tessuti. Il ciclo di rinnovamento della pelle è generalmente considerato di 28 giorni. Sia la carenza di proteine sia un'assunzione eccessiva possono causare problemi alla salute generale, e quella della pelle non fa eccezione.

IL COLLAGENE, UNA PROTEINA SPECIALE

Il collagene è una proteina molto importante poiché influenza la costruzione dei tessuti del nostro corpo. Può diminuire con l’età o anche per altri fattori, come attività fisica intensa, impatto articolare, eccesso di peso, cambiamenti ormonali, traumi, ustioni e terapie antitumorali aggressive. In questi casi possono servire degli integratori? E funzionano? Il collagene per integrazione viene estratto da sottoprodotti industriali, come ossa, cartilagine, tendini e pelle di bovini, maiali, polli, pesci o altri organismi marini. Diversi studi hanno mostrato che l’integrazione con collagene migliorerebbe l'elasticità della pelle, la guarigione delle ferite, la protezione dall'invecchiamento, la sintesi della matrice extracellulare. Tuttavia è difficile trarre conclusioni definitive, perché i dati riguardano tipi di collagene, tempi e dosi di utilizzo molto diversi. Mancano studi sul lungo periodo e sui fattori nutrizionali o comportamentali che possono interferire.

L’ideale allora è evitare i comportamenti che aumentano il rischio di invecchiamento precoce della pelle e favorire quelli che aiutano a preservarne la salute, come un'alimentazione corretta in grado di fornire i nutrienti in tipologia e quantità adeguate. Nel caso si vogliano sperimentare degli integratori di collagene affidiamoci ad esperti in grado di valutare la validità del prodotto e degli effetti ottenuti, senza protrarre troppo a lungo l'integrazione.

