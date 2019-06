Longevità: ridurre le carni rosse fa la differenza

Aumentare la quantità di carni rosse nella dieta ha effetti negativi sulla salute, mentre ridurle al contrario riduce i rischi. La conferma arriva da uno studio condotto esaminando i dati di 81.500 persone in un arco temporale di 16 anni, valutando le abitudini alimentari e il rischio di morte. Pur con i limiti di uno studio osservazionale, che mette in relazione due fenomeni senza spiegarne le cause, le conclusioni dei ricercatori sono chiare: cambiare le fonti proteiche nella dieta o mangiare più alimenti di origine vegetale come verdure, legumi e cereali integrali può fare la differenza in tema di longevità.





Ci sono dati consistenti che mostrano che il consumo di carni rosse (di bovino, maiale, agnello, cavallo) è legato a un più alto rischio di diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, alcune forme di tumore come il tumore del colon-retto e, in generale, al rischio di morte. Ma cosa succede cambiando abitudini? Cosa succede diminuendo o aumentando le porzioni di carne a tavola? I ricercatori, un team da università statunitensi e cinesi, hanno cercato gli effetti sulla sulla mortalità in generale. Così, hanno attinto ai dati di circa 53.500 donne, infermiere arruolate nel grande progetto del Nurses' Health Study (NHS) e poco meno di 28.000 uomini, operatori sanitari coinvolti nel Health Professionals Follow-up Study (HPFS). Hanno raccolto i dati sulle loro abitudini alimentari per otto anni, registrando poi i casi di morte negli otto anni successivi, fra il 1986 e il 2010.

SOSTITUIRE CARNE CON PESCE, CEREALI E VERDURE

Qual è stato l’effetto della quantità di carne rossa sulla salute dei partecipanti? Chi nell’arco degli otto anni ha aumentato la carne di 3,5 o più porzioni a settimana ha avuto una probabilità di morire aumentata del 10% negli otto anni successivi. In chi ha incrementato di almeno 3,5 porzioni a settimana le carni processate (salumi, bacon, salsicce) il rischio aggiuntivo è stato del 13%. Al contrario, il rischio è calato in chi ha ridotto la carne rossa sostituendola con più cereali integrali, verdure, pollame, uova e pesce. Ad esempio, sostituire una porzione giornaliera di carne con una giornaliera di pesce ha portato a ridurre il rischio di morte del 17%. La stessa tendenza è stata confermata per diversi lassi temporali, per uomini e donne, aggiustando i dati per età e per altri fattori di rischio come fumo, alcol e attività fisica.





Gli stessi autori hanno sottolineato che si tratta di uno studio osservazionale, che quindi si limita a evidenziare che c’è una relazione fra i cambiamenti di consumo di carni rosse e probabilità di morire, ma senza stabilire nessi di causalità. Inoltre, la popolazione studiata è composta da operatori sanitari, e non è detto che gli stessi risultati si avrebbero su popolazioni di altro tipo.