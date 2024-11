Tumore della prostata: cosa mangiare e cosa evitare?

In caso di tumore della prostata, quali sono gli alimenti da preferire e quali da evitare?

M. (domanda pervenuta tramite il form L'esperto risponde)

Risponde la dottoressa Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e membro della Supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi.

Buongiorno,

con tumore alla prostata sarebbe importante valutare con uno specialista i bisogni specifici del singolo caso per poter utilizzare al meglio anche l’alimentazione come supporto alle terapie, in base allo stadio della malattia, allo stato nutrizionale del paziente, al tipo di trattamento e ai gusti personali. Gli obiettivi principali sono garantire i fabbisogni di nutrienti e dare supporto nel controllo dell’infiammazione.

COSA MANGIARE?

Per soddisfare tali obiettivi sarebbe bene, in generale, seguire un’alimentazione varia che favorisca frutta e verdura, in particolare le crucifere (broccoli, cavoli ecc), il pomodoro, soprattutto cotto, e i frutti colorati ricchi di antiossidanti, come ad esempio i frutti di bosco, gli alimenti ricchi di acidi grassi omega tre come il pesce azzurro, l’olio extravergine di oliva, le noci, le fonti di fibre tra cui i cereali integrali, i legumi, compresa la soia e i semi e l’utilizzo di spezie tra cui curcuma e zenzero riducendo l’utilizzo del sale.

COSA EVITARE?

Tra gli alimenti da evitare o limitare vi sono gli alcolici, anche se non si tratta di alimenti vengono associati tradizionalmente ai pasti, ma l’alcol può interferire con alcuni farmaci e favorire l’infiammazione per cui è raccomandabile evitarlo o consumarlo sporadicamente e in piccole quantità. Le carni rosse e in particolare quelle processate sono per tutti da limitare, quindi chi sta affrontando una patologia tumorale dovrà ancora di più seguire questa indicazione. Particolare attenzione si dovrà fare poi a non eccedere con i grassi saturi e trans e con gli zuccheri semplici, leggendo le etichette dei cibi confezionati e scegliendo quelli che contengono minori quantità di questi nutrienti.

