Calano le donazioni di sangue e di plasma

Notizie non buone dai centri trasfusionali: nel 2020 frena la raccolta di sangue e di plasma in Italia per effetto della pandemia da Covid-19.





MENO DONAZIONI

Ben 139.000 unità di globuli rossi in meno e 17.500 unità di plasma in meno. È questo il bilancio del 2020 rispetto all’anno precedente secondo il Centro Nazionale Sangue, che invita le associazioni ad attivarsi per coinvolgere i volontari e raccomanda ai donatori di prenotare un appuntamento presso il centro trasfusionale appena possibile. La diminuzione nella raccolta di sangue e di plasma è l’effetto delle misure restrittive messe in atto dagli ospedali, che nei drammatici mesi passati inevitabilmente hanno rallentato molte attività non direttamente correlate con l’emergenza pandemica. A ciò si aggiunge il fatto che molti donatori non si sono recati con la frequenza abituale nei centri di raccolta, presumibilmente per timore dei rischi di contagio o perché convinti che le attività fossero sospese. In realtà, i centri trasfusionali sul territorio sono attivi e le misure adottate consentono di accedere ai servizi in sicurezza.





IL PLASMA: A COSA SERVE DONARLO?

Il plasma è la parte liquida del sangue che contiene fra l’altro proteine, sali minerali, fattori della coagulazione. Si ottiene con un processo di separazione (plasmaferesi) del sangue intero che divide il plasma dalla componente cellulare (ematocrito) del sangue intero. A cosa serve il plasma? Salito agli onori della cronaca grazie agli studi sul plasma iperimmune contro il Covid-19, il plasma è una risorsa preziosissima per produrre medicinali salvavita e per trasfusioni, ad esempio, in pazienti vittime di traumi e ustioni. In Italia gli obiettivi di autosufficienza richiedono una raccolta annuale di almeno 854.002 unità, mentre nel 2020 ci siamo fermati a 841.332, il 2 per cento in meno rispetto al 2019. Il direttore del Centro Nazionale Sangue, Vincenzo De Angelis, avverte: «Se si sommano il calo del contributo proveniente dalla raccolta nazionale, che comunque garantisce livelli di autosufficienza compresi tra il 70-90% per i differenti medicinali plasmaderivati, alle medesime difficoltà riscontrate all’estero, è possibile attendersi una minore disponibilità di alcuni farmaci».





RIDUZIONE ANCHE ALL'ESTERO

La raccolta è diminuita nella gran parte delle regioni italiane, ad eccezione di Emilia Romagna e Calabria, ma il saldo nazionale è comunque negativo. Le difficoltà, inoltre, non sono solo italiane. In particolare gli Stati Uniti, che “esportano” plasma in tutto il mondo, si stima un calo del 20-30 per cento rispetto al 2019. Ora, fa sapere il Centro Nazionale Sangue, si attende un finanziamento di 7 milioni di euro da parte della Commissione Europea, nell’ambito di un programma per il supporto della raccolta del plasma da convalescenti da Covid-19.





IL SANGUE

Sono 139.000 in meno le unità di sangue raccolte lo scorso anno (2.409.822 in tutto), vale a dire ben il 5 per cento in meno rispetto al 2019. La riduzione si è registrata in tutte le regioni e province autonome, tanto che diverse regioni hanno chiesto «l’avvio di procedure di compensazione interregionale attraverso la bacheca Sistra» e le associazioni hanno intensificato le chiamate ai donatori.





PUÒ DONARE ANCHE CHI HA AVUTO IL COVID

Il 25 gennaio il Centro nazionale sangue ha precisato in una circolare apposita che anche chi ha avuto una diagnosi confermata di infezione da SARS-CoV-2 può donare sangue o plasma, purché siano trascorsi almeno 14 giorni dalla completa risoluzione dei sintomi (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), oppure purché abbia un test molecolare negativo.





LE REGOLE PER I DONATORI VACCINATI

Una nota esplicativa è stata diffusa dal Centro nazionale sangue anche a proposito delle precauzioni da seguire per chi si è sottoposto a vaccinazione contro Covid-19. In particolare, si stabilisce che: